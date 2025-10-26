Cuándo juega Barracas Central vs. Boca Juniors, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV

El Torneo Clausura 2025 se terminará de poner al día con el duelo postergado de la fecha 12 del grupo A entre Barracas Central y Boca Juniors, programado este lunes a las 16 en el estadio Claudio Fabián Tapia. El choque, que se suspendió en su momento por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al duelo que arbitrará Nicolás Lamolina, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el visitante con una cuota máxima de 1.97 contra 5.66 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 2.85.

Barracas Central vs. Boca: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2025 - Grupo A - Fecha 12 (postergado)

Día: Lunes 27 de octubre.

Hora: 16.

Estadio: Claudio Fabián Tapia.

Árbitro: Nicolás Lamolina.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El Guapo está haciendo una gran temporada, en un contexto en el que siempre queda en el ojo de la tormenta por los fallos arbitrales que habitualmente lo favorecen y nunca lo perjudica. Se ubica séptimo en la zona con 18 puntos gracias a cuatro victorias, seis igualdades y dos caídas y, a la vez, pelea por entrar a alguna copa internacional a través de la Tabla Anual, en la que está décimo y pretende escalar ubicaciones con una victoria ante el xeneize.

El elenco dirigido por Rubén Darío Insúa hace cuatro encuentros que no gana, con una caída y tres empates, y quiere retomar la senda triunfal para llegar al primer lugar en su zona junto a Central Córdoba de Santiago del Estero y Estudiantes de La Plata y al sexto en la general, lo que lo dejaría en, de momento, la Sudamericana 2026.

Boca, comandado por Claudio Úbeda, por su parte, marcha décimo en el campeonato con 17 puntos producto de cuatro triunfos, cinco empates y tres derrotas, la última ante Belgrano de Córdoba 2 a 1 en la Bombonera que lo sacó de los puestos de clasificación a octavos de final. Sin embargo, la paridad es tal que en caso de superar a Barracas Central escalará hasta el tercer puesto.

En la Tabla Anual cayó hasta el quinto lugar, pero se posicionará como escolta de Rosario Central si gana en el barrio porteño de Barracas. Un detalle no menor para el combinado azul y oro es que en el horizonte tiene el Superclásico vs. River y Leandro Paredes acumula cuatro tarjetas amarillas. Luego del Guapo, deberá medirse con Estudiantes en La Plata y en caso de que el campeón del mundo sea amonestado en el cotejo venidero, afrontará “entre algodones” el choque con el Pincha.

Milton Delgado volvió del Mundial Sub 20 y se ganó un lugar entre los titulares vs. Barracas Central Manuel Cortina

Úbeda no podrá contar para visitar a Barracas con Rodrigo Battaglia. El ladero de Paredes sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda en un entrenamiento y quedó descartado. Brian Aguirre tampoco será de la partida a raíz de que padeció un cuadro febril que le impidió practicar a la par de sus compañeros y hay dos nombres que ocuparían sus posiciones en el mediocampo: Williams Alarcón y Milton Delgado, quien se reincorporó al plantel tras ser elegido el tercer mejor jugador del Mundial Sub 20 en el que la selección argentina fue subcampeón.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insúa.

Marcos Ledesma, Nicolás Demartini, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Rafael Barrios, Iván Tapia, Dardo Miloc, Rodrigo Insúa, Facundo Bruera, Jhonatan Candia y Javier Ruiz. DT: Rubén Darío Insúa. Boca Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Williams Alarcón, Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios; Miguel Merentiel y Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Jhonatan Candia es una de las figuras de Barracas Central Barracas Central

Boca Juniors y Barracas Central se enfrentaron en el Torneo Apertura 2025, también por la fecha 12 del Grupo A, y ganó el xeneize en la Bombonera 1 a 0 con gol de Battaglia.