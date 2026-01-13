Cuándo juega Boca Juniors vs. Millonarios, por un amistoso de verano: día, hora y TV

Este miércoles, Boca se enfrenta a Millonarios de Colombia en el marco de un amistoso de pretemporada. El encuentro, que comienza a las 19 (horario argentino), se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del plan premium de Disney+ Premium. Será un homenaje a Miguel Ángel Russo, ex DT de ambos clubes, fallecido el pasado 8 de octubre, por lo que el partido vale por la Copa Miguel Ángel Russo.

El xeneize se prepara para un 2026 en el que intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. Tras dos años de ausencia, regresa a la Copa Libertadores, el certamen que lo tiene en vilo desde el 2007, cuando se consagró por última vez. Desde entonces, la ansiada séptima coronación se hace desear para el xeneize y, en consecuencia, es el gran objetivo de la nueva temporada. Además, jugará al menos tres torneos locales: Apertura, Clausura y Copa Argentina.

Ander Herrera y Leandro Paredes, ¿los dueños del mediocampo ideal de Boca en 2026? Prensa Boca

El conjunto colombiano, que el domingo perdió 1 a 0 con River, también participará de cuatro certámenes. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional, en tanto, disputará la Copa Sudamericana, donde iniciará su participación en las rondas preliminares. Allí se enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la etapa de grupos.

Boca vs. Millonarios: todo lo que hay que saber

Copa Miguel Ángel Russo.

Día : Miércoles 14 de enero.

: Miércoles 14 de enero. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Disney+ Premium.

De cara al amistoso de este miércoles, Claudio Úbeda, DT de Boca, planea utilizar un esquema diferente al 4-4-2 con el que jugó durante el último tramo del 2025. La idea es probar un 4-3-3 bien marcado con un doble 5 y un volante más suelto, además de extremos bien abiertos y una única referencia de área. De concretarse lo ensayado en los últimos entrenamientos, la sorpresa en el once inicial sería Kevin Zenón, con muy pocos minutos en el segundo semestre del año pasado.

Claudio Úbeda, DT de Boca, tiene en mente utilizar un 4-3-3 en el primer amistoso del 2026

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Millonarios. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.

Posibles formaciones