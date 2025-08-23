Cuándo juega Boca Juniors vs. Banfield, por el Torneo Clausura 2025: día, hora y TV

Este domingo, desde las 18.15, Boca y Banfield se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Nicolás Lamolina, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize recientemente le dio fin a la peor racha sin victorias de toda la historia del club. Fueron 12 compromisos consecutivos sin ganar entre el 19 de abril y el pasado 17 de agosto, cuando goleó por 3 a 0 a Independiente Rivadavia con goles de Tomás Bottari en contra, Exequiel Zeballos y Alan Velasco, para treparse así al décimo lugar de su zona con seis puntos.

La alegría de los jugadores de Boca tras cortar la peor racha sin victorias de la historia del club Marcelo Aguilar - LA NACION

El Taladro, por su parte, está noveno en la tabla de posiciones con siete unidades, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas. Viene de derrotar a Estudiantes de La Plata por 3 a 2 como local gracias a las anotaciones de Rodrigo Auzmendi, Lautaro Ríos y Martín Río (Santiago Arzamendia y Román Gómez anotaron los tantos del Pincha).

Boca vs. Banfield: todo lo que hay que saber

Fecha 6 del Grupo A de la Copa Libertadores 2025.

Día : Domingo 24 de agosto.

: Domingo 24 de agosto. Hora : 18.15.

: 18.15. Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro : Nicolás Lamolina.

: Nicolás Lamolina. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al partido de este fin de semana, Miguel Ángel Russo, DT de Boca, tiene la intención de utilizar el mismo equipo que goleó a Independiente Rivadavia con la ilusión de consolidar el once ideal. La única duda está en el sector izquierdo del mediocampo, en el que viene de ser titular el chileno Carlos Palacios. Fue el punto más bajo; mientras que Velasco ocupó ese lugar en el complemento, ingresó de gran manera y convirtió su primer gol con la camiseta del xeneize, por lo que podría jugar desde el arranque.

Alan Velasco se emocionó tras convertir su primer gol con la camiseta de Boca Juniors Marcelo Aguilar - LA NACION

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.67 contra los 6.33 que se repagan por un hipotético triunfo de Banfield. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.50.

Posibles formaciones