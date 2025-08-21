San Lorenzo vs. Instituto, por el Torneo Clausura 2025: día, horario, TV y cómo ver online

Este sábado se disputarán cuatro encuentros de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 y el que abrirá la jornada será el de San Lorenzo vs. Instituto de Córdoba, programado para las 14.30 en el Nuevo Gasómetro. El partido se transmitirá en vivo por televisiónn únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play -se requiere ser cliente de un cableoperador y estar suscripto al ‘pack fútbol-. Además, en canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al encuentro que arbitrará Fernando Echenique, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.17 contra 4.52 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.89.

El Ciclón, de la mano de Damián Ayude, logró hasta el momento aislarse de la grave crisis institucional que esta semana sumó un nuevo capítulo: Marcelo Moretti levantó su licencia y retomó a la presidencia luego de 120 días de incertidumbre y escándalo tras la cámara oculta en la que se lo veía guardarse 25 mil dólares de mano de una mamá de un futbolista del club. Ello, motivó la renuncia de Julio Lopardo.

De hecho, el miércoles Moretti se hizo presente en el entrenamiento del equipo de cara al choque con la Gloria, en el que buscará dejar atrás la derrota de la jornada pasada ante Platense 2 a 1 para retomar la senda de la victoria y afianzarse en los primeros lugares del Grupo B, en el que marcha tercero con ocho puntos gracias a dos triunfos y la misma cantidad de empates.

El elenco cordobés, por su parte, tuvo un mal arranque de campeonato en el que ganó apenas un juego -en la primera fecha vs. Gimnasia de La Plata 1 a 0 como visitante- y luego cosechó dos igualdades y dos caídas. Así, acumula apenas cinco tantos y está antepenúltimo, aunque a solo un punto de Atlético Tucumán que es el último que está accediendo a octavos de final.

Ambos clubes se vieron las caras en la sexta fecha del Torneo Apertura 2025 con victoria de San Lorenzo como visitante en Córdoba 1 a 0 con un gol de Andrés Vombergar de penal.