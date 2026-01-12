Cuándo juega Independiente vs. Everton, por el torneo de verano 2026: día, hora y TV

El encuentro correspondiente a la Serie Río de La Plata se disputará este martes a las 21 (hora argentina) en el estadio Parque Viera de Uruguay
- 3 minutos de lectura'
Independiente disputará su segundo amistoso de la pretemporada 2026 en la Serie Río de La Plata frente a Everton de Chile y será este martes a las 21 (hora argentina) en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay. El cotejo se transmitirá en vivo a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.
En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto argentino porque paga menos en caso de imponerse al combinado trasandino.
La pretemporada de los pibes del Rey de Copas 👊— C. A. Independiente (@Independiente) January 12, 2026
Ayer, ante Alianza Lima, tuvieron sus primeros minutos Gonzalo Bordón, Luciano Barros Ayala y Josias Palais. También estuvieron Mateo Pérez Curci y Lautaro Millán.
¡Dale que esto recién empieza!#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/7zxb5sLj2V
El equipo dirigido por Gustavo Quinteros debutó en el año con un triunfo 2 a 1 sobre Alianza Lima de Perú gracias a los goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel y tiene otra buena prueba para seguir ajustando detalles en el juego de cara al inicio de la temporada oficial el 23 de enero vs. Estudiantes de La Plata como local por la primera fecha del Torneo Apertura.
La estadía del Rojo por tierras orientales concluirá con un último amistoso frente a Wanderers, también de Chile, el viernes 16. El DT aspira a cerrar la preparación con buenas sensaciones y ensablar un equipo que tuvo varias bajas, aunque ninguna de peso, y pocas incorporaciones porque solo se reforzó con Ignacio Malcorra y otros futbolistas regresaron de préstamos.
Para el club de Avellaneda será un año donde solo competirá a nivel nacional, en el Apertura, Clausura y la Copa Argentina. En su irregular 2025, en el que fue de mayor a menor, no se clasificó a ningún certamen internacional ya sea como campeón o por la Tabla Anual.
El combinado trasandino de Viña del Mar, por su parte, esquivó el decenso con lo justo la temporada pasada en Chile y quiere cambiar esa imagen. El entrenador sigue siendo el argentino Javier Torrente y en el plantel está su compatriota Ramiro González.
Independiente y Everton tienen un antecedente en un amistoso de verano y fue en 2013. En esa oportunidad, se enfrentaron en el estadio Del Bicentenario de San Juan y ganó el Rojo 2 a 0 con goles de Tomás Pozzo y Mauricio Cuero.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
River, después del estreno. El nuevo grupo de líderes del vestuario, los chispazos de buen fútbol y los refuerzos que faltan
El River 2026. Gallardo escribe el manual con otra cara, nuevos líderes y la puesta en marcha de una vieja receta
33 años juntos. Se coló en su fiesta de 15 y se enamoraron: la historia de amor de “El Batigol” e Irina Fernández
- 1
En qué canal pasan River vs. Millonarios, por el torneo de verano
- 2
Inter podía estirar su liderazgo a cinco puntos, pero Napoli tuvo en Scott McTominay los goles del empate
- 3
Ganó River: Juanfer Quintero, un capitán sorpresivo; el goleador Gonzalo Montiel, y el caudillo Martínez Quarta
- 4
Boca Juniors vs. Millonarios, por un amistoso de verano: día, horario, TV y cómo ver online