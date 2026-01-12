Cuándo juega Independiente vs. Everton, por el torneo de verano 2026: día, hora y TV

Independiente disputará su segundo amistoso de la pretemporada 2026 en la Serie Río de La Plata frente a Everton de Chile y será este martes a las 21 (hora argentina) en el estadio Parque Viera de Montevideo, Uruguay. El cotejo se transmitirá en vivo a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium -requiere ser suscriptor para acceder al contenido-.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto argentino porque paga menos en caso de imponerse al combinado trasandino.

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros debutó en el año con un triunfo 2 a 1 sobre Alianza Lima de Perú gracias a los goles de Matías Abaldo y Santiago Montiel y tiene otra buena prueba para seguir ajustando detalles en el juego de cara al inicio de la temporada oficial el 23 de enero vs. Estudiantes de La Plata como local por la primera fecha del Torneo Apertura.

La estadía del Rojo por tierras orientales concluirá con un último amistoso frente a Wanderers, también de Chile, el viernes 16. El DT aspira a cerrar la preparación con buenas sensaciones y ensablar un equipo que tuvo varias bajas, aunque ninguna de peso, y pocas incorporaciones porque solo se reforzó con Ignacio Malcorra y otros futbolistas regresaron de préstamos.

Para el club de Avellaneda será un año donde solo competirá a nivel nacional, en el Apertura, Clausura y la Copa Argentina. En su irregular 2025, en el que fue de mayor a menor, no se clasificó a ningún certamen internacional ya sea como campeón o por la Tabla Anual.

El combinado trasandino de Viña del Mar, por su parte, esquivó el decenso con lo justo la temporada pasada en Chile y quiere cambiar esa imagen. El entrenador sigue siendo el argentino Javier Torrente y en el plantel está su compatriota Ramiro González.

Independiente y Everton tienen un antecedente en un amistoso de verano y fue en 2013. En esa oportunidad, se enfrentaron en el estadio Del Bicentenario de San Juan y ganó el Rojo 2 a 0 con goles de Tomás Pozzo y Mauricio Cuero.