Este domingo, desde las 20.30 (hora argentina), Inter Miami y Orlando City disputan el “Clásico del Sol” en el marco de la fecha 34 de la Major League Soccer (MLS) 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Armando Villarreal, se disputa en el DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+. En el local, Lionel Messi no integrará la lista de convocados.

El equipo dirigido por Gerardo ‘Tata’ Martino se recuperó de una dura derrota por 5 a 2 ante Atlanta United y, en la última fecha, goleó por 4 a 0 a Toronto con dos goles de Robert Taylor, uno de Facundo Farías y otro de Benjamín Cremaschi, en un cotejo en el que Messi y Jordi Alba se retiraron con molestias musculares en el primer tiempo. Desde la llegada de los rosarinos al plantel -el DT y el capitán-, Inter Miami ganó un título (la Leagues Cup), accedió a la final de otra competencia (US Open Cup) y perdió únicamente un partido, que fue justamente el de hace dos jornadas ante el equipo comandado futbolísticamente por el campeón del mundo Thiago Almada. Con la ‘Pulga’ en cancha, el equipo aún no tuvo derrotas, pero este fin de semana no podrá contar con él.

Lionel Messi pidió el cambio ante Toronto en el primer tiempo, por una molestia muscular CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Los Leones, por su parte, se mantienen como uno de los mejores equipos de la liga estadounidense. Actualmente están en el segundo lugar de la zona A con 50 unidades conseguidas a lo largo de 29 partidos disputados (14 triunfos, ocho empates y siete derrotas). Sin embargo, a pesar de su buena ubicación en la clasificación general, vienen de perder por 2 a 0 ante New York FC en condición de visitante gracias a los goles de Monsef Bakrar y Talles Magno.

Inter Miami vs. Orlando City: todo lo que hay que saber

Fecha 34 de la Major League Soccer (MLS) 2023.

Día : Domingo 24 de septiembre.

: Domingo 24 de septiembre. Hora : 20.30 (horario argentino).

: 20.30 (horario argentino). Estadio : DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos.

: DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos. Árbitro : Armando Villarreal.

: Armando Villarreal. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Apple TV+.

Inter Miami viene de ganar un partido clave por la Conferencia Este, en la que necesita remontar muchísimo para entrar en playoffs. Sin embargo, no hubo efusividad en esa victoria: los ojos estaban puestos en Messi, a tal punto que el público comenzó a retirarse del estadio ante la salida del capitán de la selección argentina en el primer tiempo. De esta manera, ‘Leo’ se quedará afuera del inicio de un (mini) calendario ultra exigente para los de Florida, que tiene entre tanto la definición de la US Open Cup que podría significar el segundo título de Messi en Miami y el segundo en la historia de la franquicia.

Lionel Messi no formará parte de la lista de convocados para el partido de este domingo ante Orlando City CARMEN MANDATO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Orlando City corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 1.78 contra los 4.00 que se repagan por un triunfo de Inter Miami. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.50.

Posibles formaciones

Inter Miami : Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergey Krivtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Facundo Farías, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Robert Taylor.

: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Sergey Krivtsov, Kamal Miller, Noah Allen; Facundo Farías, Sergio Busquets, David Ruiz, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez y Robert Taylor. Toronto: Pedro Gallese; Dagur Thórhallsson, Rodrigo Schlegel, Robin Jansson, Rafael Santos; Facundo Torres, César Araujo, Mauricio Pereyra, Wilder Cartagena, Iván Angulo; Ramiro Enrique.