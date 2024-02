escuchar

Este miércoles, desde las 7 (hora argentina), el Inter Miami de Lionel Messi afronta un nuevo amistoso de pretemporada ante Vissel Kobe de Japón. El encuentro se disputa en el estadio Nacional de Tokio y se puede ver en vivo únicamente por streaming por intermedio de la plataforma Apple TV+, que requiere tener tener contratado el “MLS Season Pass”. El astro rosarino no tiene asegurada su presencia en el partido por una molestia muscular.

El combinado de la Florida vive un presente -desde hace varios meses- complejo. Ni la presencia de Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba y Luis Suárez le permitieron al DT Gerardo ‘Tata’ Martino encontrar soluciones en el armado del equipo. Recientemente cortó una racha de 12 partidos sin ganar contando el final de la temporada pasada y los amistosos que afrontó en lo que va del 2024. El triunfo fue con suplentes y ante un combinado de jugadores de la liga de Hong Kong. El partido finalizó 4 a 1 para el equipo norteamericano, que destrabó el encuentro recién en el minuto 50.

Lionel Messi y Luis Suárez, las dos cartas bravas de Inter MIami que no jugaron ante Hong Kong

Inter Miami vs. Vissel Kobe: todo lo que hay que saber

Amistoso de pretemporada.

Día: Miércoles 7 de febrero.

Hora: 7 (horario argentino).

Estadio: Nacional de Japón.

TV: No disponible en la Argentina.

Streaming: Apple TV+.

¿Juega Messi?

Tras el enojo de la multitud de espectadores hongkoneses que pagaron grandes cantidades de dinero para ver a Lionel Messi en cancha y que no lo pudieron hacer por la molestia física que acarrea la ‘Pulga’, Inter Miami y el propio ‘10′ argentino buscan reivindicarse ante el público extranjero. Ahora, en Japón, la idea es que sume la mayor cantidad de minutos posibles. En una conferencia de prensa previa al encuentro, ‘Leo’ comentó: “La verdad es que tengo buenas sensaciones en comparación de hace días atrás (...) Dependiendo de cómo vaya el entrenamiento, veré si puedo jugar. Si soy sincero, todavía no sé si podré o no, pero me siento muchísimo mejor y con muchas ganas”, aseguró.

Lionel Messi se entrenó a la par de sus compañeros de cara al amistoso ante Vissel Kobe Eugene Hoshiko - AP

Con respecto a su ausencia en el compromiso ante el combinado de jugadores de la liga de Hong Kong, el rosarino agregó: “Lamentablemente son cosas del fútbol, en cualquier partido puede pasar que uno pueda tener una lesión. A mi me pasó. No pude estar y es una lástima porque siempre quiero participar, más cuando se tratan de este tipo de partidos en los que viajamos tan lejos y la gente está tan ilusionada por vernos. Ojalá podamos volver”, cerró.

La pretemporada de Messi y los primeros partidos oficiales

El Salvador 0 - 0 Inter Miami.

FC Dallas 1 - 0 Inter Miami.

Al Hilal 4 - 3 Inter Miami.

Al Nassr 6 - 0 Inter Miami.

Hong Kong XI 1 - 4 Inter Miami.

Vissel Kobe vs. Inter Miami - Miércoles 7 de febrero - 7 (horario argentino) - Amistoso de pretemporada - Estadio Nacional de Japón.

Inter Miami vs. Newell’s - Jueves 15 de febrero - Horario a confirmar - Amistoso de pretemporada - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Real Salt Lake - Miércoles 21 de febrero - 22.00 - Fecha 1 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.

LA Galaxy vs. Inter Miami - Domingo 25 de febrero - 22.30 - Fecha 2 de la MLS - Dignity Health Sports Park, Los Angeles, Estados Unidos.

Inter Miami vs. Orlando City - Sábado 2 de marzo - 18.30 - Fecha 3 de la MLS - DRV PNK Stadium de Fort Lauderdale, Estados Unidos.