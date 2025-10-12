Argentina vs. Colombia, por el Mundial Sub 20: cuándo se juegan las semifinales

El Mundial Sub 20 que se desarrolla en Chile tendrá una semifinal entre países de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la protagonizarán las selecciones de la Argentina y Colombia con el objetivo en común de dar un paso más hacia el título que conquistó Uruguay hace dos años.

El cotejo se disputará el miércoles 15 de octubre en el estadio Nacional de Santiago y se transmitirá en vivo por TV a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

La albiceleste ganó todos los partidos que disputó en el certamen, el último vs. México 2 a 0 en cuartos de final. En octavos eliminó a Nigeria con una goleada 4 a 0 mientras que en la primera etapa dominó el grupo D con alegrías vs. Cuba 3 a 1, Australia 4 a 1 e Italia, último subcampeón, 1 a 0.

El entrenador Diego Placente tiene dos bajas de peso para el choque con los colombianos. A la sabida de Álvaro Montoro -sufrió una fractura de clavícula-, se sumó la de Maher Carrizo. El delantero de Vélez llegó a las dos amonestaciones y debe cumplir una fecha de sanción. En ese contexto, Gianluca Presttiani repetiría titularidad y el otro jugador que tiene chances de volver a estar desde el inicio es Santino Andino.

El seleccionado cafetero, por su parte, sacó del torneo en cuartos de final España 3 a 2. En la primera fase lideró la zona F con un triunfo sobre Kazajistán 1 a 0 más empates frente a Noruega 0 a 0 y Nigeria 1 a 1. En octavos su víctima fue Sudáfrica 3 a 1, por lo que al igual que la Argentina está invicta en la competencia.

Ambos combinados se enfrentaron en dos oportunidades a principios de este año en el Sudamericano con un empate 1 a 1 en la zona B de la primera etapa y triunfo 1 a 0 de la albiceleste en el Hexagonal Final con anotación de Ian Subiabre.

Argentinos y colombianos se enfrentaron dos veces en el Sudamericano Sub 20 Matias Delacroix - AP

Posición de la selección argentina, Mundial por Mundial