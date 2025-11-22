Cuándo juega Lanús vs. Atlético Mineiro, por la final de la Copa Sudamericana 2025: día, hora y TV

Este sábado, desde las 17 (horario argentino), Lanús y Atlético Mineiro se enfrentan en el marco de la final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del chileno Piero Maza, se disputa en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, Paraguay, y se puede ver en vivo por TV a través de ESPN y DSports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+ Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El granate se metió en la instancia definitoria del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes tras derrotar a Universidad de Chile por 3 a 2 en el resultado global. En la ida, como visitante, empataron 2 a 2 por un doblete de Rodrigo Castillo -L- y sendas anotaciones de Lucas Di Yorio y Charles Aránguiz -UC-. En la vuelta, como local, ganó por 1 a 0 con un gol de Castillo.

El plantel completo de Lanús posa antes de la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, en Asunción Prensa Lanús

El Galo, por su parte, dejó en el camino a Independiente del Valle tras vencerlo por 4 a 2 en el resultado global. El primer encuentro terminó en empate 1 a 1 en Ecuador por los tantos de Eduardo Pereira -AM- y Junior Sornoza -IV-. Luego, en Brasil, ganó por 3 a 1 con tantos de Guilherme Arana, Bernard y Hulk (Claudio Spinelli descontó para el “Matagigantes” ecuatoriano).

Lanús vs. Atlético Mineiro: todo lo que hay que saber

Final de la Copa Sudamericana 2025.

Día : Sábado 22 de noviembre.

: Sábado 22 de noviembre. Hora : 17.

: 17. Estadio : Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay.

: Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay. Árbitro : Piero Maza (Chile).

: Piero Maza (Chile). TV : ESPN y DSports.

: ESPN y DSports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto: canchallena.com.

Cerca de 15.000 hinchas de Lanús se reunirán este sábado en el estadio Defensores de Chaco. El club de la zona sur de la Provincia de Buenos Aires contrató 60 micros de larga distancia para llevar a sus hinchas a tierras guaraníes. El costo del traslado y de la entrada fue de $350.000, que se podían pagar en hasta seis cuotas. Además se completaron 18 vuelos chárter, cada asiento con una localidad, todo por $1.080.000, también con posibilidad de financiación.

Lanús llevó una multitud de hinchas para colmar el estadio Defensores del Chaco de Asunción DANIEL DUARTE� - AFP�

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Atlético Mineiro corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el trofeo, en la final de la Copa Sudamericana 2025 de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.50 contra los 3.21 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.07.