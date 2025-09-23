Cuándo juega Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

El encuentro de vuelta de los cuartos de final se disputa este miércoles a las 21.30 (horario argentino) en el estadio Allianz Parque, con arbitraje del uruguayo Andrés Matonte
Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Palmeiras y River se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se disputa en el estadio Allianz Parque y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El Verdão, que tiene en el plantel a los argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años: se quedó con el trofeo en 2020 y 2021 (acumula tres en sus vitrinas ya que también gritó campeón en 1999). Está invicto en lo que va del certamen, con ocho victorias y apenas un empate (0 a 0 con Universitario de Perú en la vuelta de los octavos de final).
El Millonario, por su parte, fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018. Está obligado a mejorar considerablemente el rendimiento para remontar el resultado adverso y avanzar a semifinales, instancia en la que el ganador de este cruce se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.
En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Monumental, Palmeiras se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque (Lucas Martínez Quarta descontó para River). Fue un tiempo para cada uno, pero la jerarquía del visitante durante los 45 minutos iniciales fue suficiente para que la victoria sea justificada. La falta de actitud le jugó una mala pasada nuevamente al conjunto riverplatense, que se “despertó” tarde, ya avanzado el complemento, y no logró llegar al empate.
Palmeiras vs. River: todo lo que hay que saber
- Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.
- Día: Miércoles 24 de septiembre.
- Hora: 21.30 (horario argentino).
- Estadio: Allianz Parque.
- Árbitro: Andrés Matonte (Uruguay).
- TV: Telefé y Fox Sports.
- Streaming: Disney+ Premium.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
- Resultado de la ida: River 1 - 2 Palmeiras.
Posibles formaciones
- Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Mauricio; José Manuel ‘Flaco’ López, Vítor Roque y Felipe Anderson.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta o Paulo Díaz, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Ignacio ‘Nacho’ Fernández o Juan Fernadno Quintero; y Maximiliano Salas.
