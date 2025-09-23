Cuándo juega Palmeiras vs. River, por la Copa Libertadores 2025: día, hora y TV

Este miércoles, desde las 21.30 (horario argentino), Palmeiras y River se enfrentan en el marco de la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2024. El encuentro, que cuenta con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte, se disputa en el estadio Allianz Parque y se puede ver en vivo por TV a través de Telefé y Fox Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma Disney+, en su plan Premium. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Verdão, que tiene en el plantel a los argentinos Agustín Giay, Aníbal Moreno y José Manuel ‘Flaco’ López, es uno de los equipos más regulares del continente en los últimos años: se quedó con el trofeo en 2020 y 2021 (acumula tres en sus vitrinas ya que también gritó campeón en 1999). Está invicto en lo que va del certamen, con ocho victorias y apenas un empate (0 a 0 con Universitario de Perú en la vuelta de los octavos de final).

El paraguayo Gustavo Gómez convirtió uno de los goles de Palmeiras en el triunfo ante River de la ida Gonzalo Colini - LA NACION

El Millonario, por su parte, fue semifinalista de la última edición y mantiene viva la ilusión de ganar la Libertadores por quinta vez en la historia tras lo hecho en 1986, 1996, 2015 y 2018. Está obligado a mejorar considerablemente el rendimiento para remontar el resultado adverso y avanzar a semifinales, instancia en la que el ganador de este cruce se verá las caras con el equipo que resulte vencedor en el mano a mano entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.

En la ida, disputada la semana pasada en el estadio Monumental, Palmeiras se quedó con la victoria por 2 a 1 con goles de Gustavo Gómez y Vitor Roque (Lucas Martínez Quarta descontó para River). Fue un tiempo para cada uno, pero la jerarquía del visitante durante los 45 minutos iniciales fue suficiente para que la victoria sea justificada. La falta de actitud le jugó una mala pasada nuevamente al conjunto riverplatense, que se “despertó” tarde, ya avanzado el complemento, y no logró llegar al empate.

Palmeiras vs. River: todo lo que hay que saber

Vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025.

Día : Miércoles 24 de septiembre.

: Miércoles 24 de septiembre. Hora : 21.30 (horario argentino).

: 21.30 (horario argentino). Estadio : Allianz Parque.

: Allianz Parque. Árbitro : Andrés Matonte (Uruguay).

: Andrés Matonte (Uruguay). TV : Telefé y Fox Sports.

: Telefé y Fox Sports. Streaming : Disney+ Premium.

: Disney+ Premium. Minuto a minuto : canchallena.com.

: canchallena.com. Resultado de la ida: River 1 - 2 Palmeiras.

Posibles formaciones