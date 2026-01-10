Cuándo juega River Plate vs. Millonarios, por el torneo de verano 2026: día, hora y TV

Este domingo, desde las 21 (horario argentino), River y Millonarios de Colombia se enfrentan en un amistoso de pretemporada correspondiente a la Serie Río de la Plata 2026. El encuentro se disputa en el estadio Gran Parque Central de Montevideo, Uruguay, y se puede ver en vivo únicamente por streaming a través del plan premium de Disney+.

Durante este 2026, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo afrontará, como mínimo, cuatro torneos. En el plano local, a nivel liga, disputará el Apertura en el primer semestre y el Clausura en la segunda mitad del año. También participará de la Copa Argentina, en la que debutará frente a Club Ciudad Bolívar el martes 17 de febrero en una sede a confirmar. A nivel internacional, en tanto, no logró acceder a la Copa Libertadores y, finalmente, jugará la Sudamericana.

River necesita volver a mostrar un buen nivel, tras un año en el que no consiguió resultados positivos Manuel Cortina

El conjunto colombiano, por su parte, también participará de cuatro certámenes. A nivel local tiene por delante el Torneo Apertura entre enero y junio, el Torneo Finalización entre julio y diciembre, y la Copa Colombia. En el plano internacional, en tanto, disputará la Copa Sudamericana al igual que River, aunque iniciará su participación en las rondas preliminares. Allí se enfrentará a Atlético Nacional por un lugar en la etapa de grupos.

River vs. Millonarios: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional - Serie Río de la Plata.

Día : Domingo 11 de enero.

: Domingo 11 de enero. Hora : 21.

: 21. Estadio : Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay.

: Gran Parque Central, Montevideo, Uruguay. Árbitro : A confirmar.

: A confirmar. TV : No disponible en la Argentina.

: No disponible en la Argentina. Streaming: Disney+ Premium.

En el último encuentro entre River y Millonarios, disputado el 9 de julio de 2024 en el estadio Monumental, también por un amistoso empataron 1 a 1 por los goles de Facundo Colidio -R- y Santiago Giordana -M-.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.88 contra los 4.40 que se repagan por un hipotético triunfo de Millonarios. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.

Posibles formaciones