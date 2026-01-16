Cuándo juega River Plate vs. Peñarol, por el Torneo de Verano 2026: día, hora y TV

El Millonario asume este sábado su segundo encuentro de preparación antes de debutar el próximo, ante Barracas Central por el Torneo Apertura 2026
River asume este sábado su segundo y último amistoso antes de debutar en el Torneo Apertura 2026, el primer torneo del fútbol argentino en el que levantará el telón y antes de estrenarse también en las copas Argentina y Sudamericana, su gran objetivo del año. Enfrente tendrá a Peñarol de Uruguay, por la Serie Río de la Plata que se desarrolla en suelo charrúa. El partido inicia a las 22.15 (horario argentino) y se puede ver en vivo únicamente en Disney+ Premium.
El equipo conducido por Marcelo Gallardo, el primero de los argentinos en volver a los entrenamientos de pretemporada, necesita cambiar la imagen magra y deslucida que dejó en 2025, no solo por la falta de títulos sino también de actitud. Para ello se reforzó en el mediocampo con Fausto Vera y Aníbal Moreno, y en el lateral con Matías Viña. Mientras espera por un delantero que juegue más sobre las bandas aspira a pulir detalles de cara al estreno de la semana que viene ante Barracas Central por el Torneo Apertura.
River derrotó a Millonarios de Colombia por la mínima diferencia el domingo pasado, en su primera aparición de este año. El único gol del encuentro lo hizo Gonzalo Montiel de penal. El conjunto uruguayo, por su parte, solo jugó un amistoso informal ante Independiente el martes. Fueron dos tiempos de 25 minutos en el estadio Campeón del Siglo, a puertas cerradas, y el Rojo ganó por 2 a 1 con goles de Juan Fedorco e Ignacio Malcorra (Leonardo Fernández, de tiro libre, puso el 1 a 0 parcial para Peñarol).
La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 29 de marzo de 2016, en el estreno del estadio “Campeón del Siglo” de Peñarol, con goleada del local por 4 a 1 con tantos de Diego Forlán, Miguel Murillo, Luis Aguiar y Cristian Palacios (Ignacio ‘Nacho’ Fernández convirtió el único tanto del Millonario).
Del plantel actual del Millonario, el único que dijo presente en ese compromiso fue Germán Pezzella, que formó parte del banco de suplentes y no ingresó. Este sábado tampoco podrá sumar minutos -ni integrar la lista de convocados-, ya que está en pleno proceso de recuperación por una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
River vs. Peñarol: todo lo que hay que saber
- Amistoso de pretemporada - Serie Río de la Plata
- Día: Sábado 17 de enero
- Hora: 22 (horario argentino)
- Estadio: Campus de Maldonado, Uruguay
- Árbitro: A confirmar
River vs. Peñarol: cómo ver online
El amistoso de pretemporada está programado para este sábado a las 22 (horario argentino) en Maldonado, Uruguay. Se transmite en vivo únicamente por streaming a través de la plataforma digital Disney+, en su plan Premium (se requiere tener una suscripción activa para acceder al contenido).
- Disney+ Premium.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.75 contra los 4.20 que se repagan por un hipotético triunfo de Peñarol. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.20.
