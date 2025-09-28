Convocados de la selección argentina Sub 20 para el Mundial Chile 2025

El entrenado Diego Placente cuenta con 21 jugadores, entre los que sobresalen Gianluca Prestianni, Maher Carrizo y Julio Soler; hay varias figuras ausentes
La selección argentina sub 20 afronta el Mundial de Chile 2025 con el objetivo de volver a ser campeón después de 18 años, más allá de que el entrenador Diego Placente no cuenta en el plantel con todas las figuras porque varios jugadores no fueron cedidos por sus clubes.
Entre los que sí están y son parte del equipo sobresalen Gianluca Prestianni (Benfica), Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), Alejo Sarco (Bayer Leverkusen), Julio Soler (Bournemouth), Ian Subiabre (River), Álvaro Montoro (Botafogo), Valentino Acuña (Newell’s) y Milton Delgado (Boca Juniors).
En contrapartida, hay varios de los mejores exponentes que se pudieron incorporar al plantel a raíz de que sus respectivas instituciones lo negaron. Más allá de que la Copa del Mundo es un evento de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), los clubes no están obligados a autorizar la participación y es lo que optaron, por ejemplo, Real Madrid con Franco Mastantuono y Bayer Leverkusen con Claudio ‘Diablito’ Echeverri.
En general los dueños de los pases de los futbolistas consideran un riesgo cederlos para la cita ecuménica, más allá de la importancia que tiene el campeonato. Pasó con decenas de estrellas a lo largo de la historia y lo sufre el combinado albiceleste, al que tampoco les concedieron a Valentín Carboni (Genoa), Aaron Anselmino (Borussia Dortmund), Dylan Aquino (Lanús) y Santiago Lencina (River). En el caso de estos últimos dos la negativa nación a partir de que el Granate está jugando la Copa Sudamericana mientras que el Millonario compitió hasta la semana pasada en la Libertadores.
La lista de la Selección Argentina Sub 20 para el Mundial de Chile
Arqueros
- Santino Barbi (Talleres)
- Álvaro Busso (Vélez)
- Alain Gómez (Valencia)
Defensores
- Dylan Gorosito (Boca)
- Santiago Fernández (Talleres)
- Tobías Ramírez (Argentinos)
- Valente Pierani (Estudiantes de La Plata)
- Juan Manuel Villalba (Gimnasia de La Plata)
- Teo Rodríguez Pagano (San Lorenzo)
- Julio Soler (Bournemouth)
Mediocampistas
- Tomás Pérez (Porto)
- Milton Delgado (Boca)
- Tobías Andrada (Vélez)
- Álvaro Montoro (Botafogo)
- Valentino Acuña (Newell’s)
Delanteros
- Santino Andino (Godoy Cruz)
- Alejo Sarco (Bayer Leverkusen)
- Ian Subiabre (River)
- Mateo Silvetti (Inter Miami)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Maher Carrizo (Vélez)
Fixture de la selección argentina en el grupo D
- Argentina vs. Cuba - Domingo 28 de septiembre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Australia - Miércoles 1° de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
- Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 - Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile.
*Todos los horarios corresponden a la Argentina
