Cuándo se sortea el Mundial de fútbol 2026

El sorteo del Mundial 2026, que definirá los grupos, se llevará a cabo este viernes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. A partir de las 14 (horario argentino) y a medida que se vayan sorteando las ubicaciones, cada una de las selecciones clasificadas comenzará a conocer sus rivales en la próxima Copa del Mundo que por primera vez en la historia tendrá 48 participantes. 42 ya tienen un lugar asegurado y los seis restantes buscarán su boleto a través de los diferentes repechajes.

En la primera ronda no pueden darse cruces entre países de la misma confederación, con la excepción de la Unión Europea de Fútbol Asociación (UEFA), que aportará 16 representantes y, en consecuencia, se permite hasta un máximo de dos europeos por grupo. El resto podría cruzarse únicamente en caso de que uno provenga de los playoffs, salvo Europa, que tendrá sus propios repechajes. Por este motivo, la Argentina podría verse las caras con Bolivia en caso de que la Verde se clasifique.

Si Bolivia logra clasificarse al Mundial 2026, podría cruzarse con la selección argentina en la etapa de grupos Natacha Pisarenko - AP

Cómo ver el sorteo del Mundial 2026

El sorteo se llevará a cabo este viernes 5 de diciembre a las 14 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C., Estados Unidos. Se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports, TyC Sports, ESPN y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas FIFA+ y Disney+. Además, el sábado a las 13 también se transmitirá en la plataforma de la FIFA el fixture completo de la Copa del Mundo con sedes, días y horarios de los 104 partidos.

Con el sorteo, se conformarán 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los cabezas de serie integran el Bombo 1 y son la Argentina, España, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica, Alemania y los tres anfitriones: México -que ya se sabe estará en la zona A-, Canadá -que integrará la B- y Estados Unidos -que formará parte de la D-. El resto se ubicará al azar en los nueve grupos restantes.

México será cabeza de serie en el Grupo A del Mundial 2026, del cual será sede junto a Estados Unidos y Canadá Instagram: @Miseleccionmx

En el Bombo 2, el equipo albiceleste no podrá cruzarse con Colombia, Uruguay y Ecuador, debido a las restricciones geográficas. Esto deja a Croacia, finalista en Rusia 2018 y tercera en Qatar 2022, y a Marruecos, semifinalista en la última edición, como las principales amenazas. Completan este bombo Suiza, Senegal, Japón, Irán, Corea del Sur, Austria y Australia.

En el Bombo 3, la atención se centra en la Noruega de Erling Haaland y Martin Odegaard, una de las selecciones que mostró un nivel superlativo en las eliminatorias europeas. También figuran Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Paraguay, Costa de Marfil, Túnez, Qatar, Uzbekistán, Arabia Saudita y Sudáfrica.

Erling Haaland, el temible delantero noruego al que la Argentina quiere evitar en la etapa de grupos Cornelius Poppe - NTB Scanpix

Finalmente, el Bombo 4 podría esconder una sorpresa mayúscula. Aunque Ghana es considerado el más “poderoso” de los ya clasificados en este bombo (que incluye a Jordania, Cabo Verde, Curazao, Haití y Nueva Zelanda), la incógnita recae en los equipos del repechaje. Italia busca su boleto por esa vía y, de clasificarse, integrará este pelotón, elevando el nivel.