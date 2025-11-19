Todos los clasificados al Mundial 2026, tras la última fecha FIFA del año

42 seleccionados tienen el boleto a la próxima Copa del Mundo cuya etapa de grupos se sorteará el 5 de diciembre en Washington; restan cinco plazas y saldrán de los repechajes
La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) concluyó esta semana la última fecha del año para partidos internacionales en la que varias confederaciones utilizaron la ventana para disputar partidos de sus eliminatorias al Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 y el número de clasificados ascendió a 42 sobre los 48 totales que tendrá el torneo que se realizará entre el 11 de junio y el 19 de julio del año próximo.
En África las plazas se las quedaron Marruecos, Túnez, Senegal, Costa de Marfil, Arabia Saudita, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde y Sudáfrica. La Confederación Africana de Fútbol (CAF) cuenta con nueve boletos más uno al repechaje internacional que lo obtuvo República Democrática del Congo en un playoff en el que también compitieron Nigeria, Camerún y Gabón.
En Europa, la UEFA cuenta con 16 boletos y se definieron los 12 directos para Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, Escocia, España y Suiza. Los otros cuatro representantes saldrán del repechaje que protagonizarán 16 países y se jugará entre el 26 y el 31 de marzo de 2026: Albania, Kosovo, Macedonia del Norte, Italia, Dinamarca, Turquía, Ucrania, Polonia, Gales, República Checa, Eslovaquia, Irlanda, Bosnia y Herzegovina, Suecia, Rumania e Irlanda del Norte.
Por la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) entraron al Mundial 2026 Irán, Corea del Sur, Uzbekistán, Jordania, Australia, Qatar y Arabia Saudita. El único cupo del continente para el repechaje internacional se lo quedó Irak.
La Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf) tiene 6,5 cupos. Tres fueron asignados inicialmente a los países organizadores que son Estados Unidos, Canadá y México y los restantes los ganaron Curazao, Haití y Panamá. Accedieron al repechaje internacional Jamaica y Surinam.
En América del Sur (Conmebol) y la Confederación de Fútbol de Oceanía (OFC) los certámenes clasificatorios concluyeron en septiembre. En la primera la Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia obtuvieron las seis plazas mientras que Bolivia accedió a la repesca internacional. De Oceanía, Nueva Zelanda accedió a la Copa del Mundo y Nueva Caledonia disputará la reclasificación que se jugará entre el 23 y el 31 de marzo de 2026 en México, en los estadios BBVA de Monterrey y Akron de Guadalajara.
Países clasificados al Mundial 2026
- Concacaf (Norteamérica): Estados Unidos (organizador), México (organizador) y Canadá (organizador), Curazao, Haití y Panamá.
- Conmebol (Sudamérica): Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia.
- OFC (Oceanía): Nueva Zelanda.
- AFC (Asia): Japón, Irán, Corea del Sur, Jordania, Uzbekistán, Australia, Qatar y Arabia Saudita.
- CAF (África): Marruecos, Túnez, Egipto, Argelia, Ghana, Cabo Verde, Sudáfrica, Costa de Marfil y Senegal.
- UEFA (Europa): Inglaterra, Francia, Croacia, Portugal, Noruega, Alemania, Países Bajos, Austria, Bélgica, Escocia, España y Suiza.
La FIFA llevará a cabo el sorteo del Mundial Estados Unidos-Canadá-México 2026 el viernes 5 de diciembre sin todavía haberse confirmado los 48 países que competirán en el certamen. El evento está programado a las 13 (hora argentina) en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D.C.
Habrá 12 grupos de cuatro equipos cada uno. Los tres anfitriones ya tienen asignado su lugar: los mexicanos serán cabeza de serie en el A; los canadienses en el B; y los estadounidenses en el C. También serán número 1 en sus respectivas zonas los nueve participantes mejor ubicados en el ranking de la FIFA: España, Argentina, Francia, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, Brasil, Bélgica y Alemania.
