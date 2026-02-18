Cuatro partidos del torneo Apertura que debían jugarse este jueves se postergan por el paro de la CGT

El proyecto de Ley de Reforma Laboral se tratará este jueves en Diputados y, de esta manera, se consumará el paro convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). El sindicato de trabajadores de entidades deportivas y civiles (Utedyc) se adherirá, por lo que los cuatro partidos de la sexta fecha del torneo Apertura que debían disputarse mañana serán reprogramados.

El aviso institucional de Utedyc, publicado en sus redes sociales luego de la conferencia de prensa realizada cerca del mediodía en la sede de la CGT, sobre la calle Azopardo, provocó entonces la postergación de los cuatro encuentros de este jueves. Estaba previsto que a las 17.15 jugaran Defensa y Justicia vs. Belgrano (Córdoba) en Florencio Varela y San Lorenzo vs. Estudiantes (Río Cuarto) en el Nuevo Gasómetro. A las 19.30 debían jugar en Córdoba Instituto vs. Atlético Tucumán y en Mendoza Independiente Rivadavia vs. Independiente. A raíz de la confirmación del paro, el Rojo de Avellaneda no viajó a Mendoza, mientras que el plantel del Ciclón no se concentró para disputar su partido con Estudiantes de Río Cuarto. Claras señales de que la agenda prevista no se cumpliría.

La AFA y la Liga Profesional trabajaban desde el martes en un “plan de contingencia”: ese día, la central obrera adelantó la medida de fuerza durante la jornada en la que la Cámara de Diputados debatirá el proyecto de Ley de Reforma Laboral, que ya cuenta con media sanción del Senado.

“No nos confirmaron nada sobre una adhesión. De todas maneras hoy seguramente tendremos más información y sobre eso habrá reprogramaciones”, habían adelantado desde la AFA a la mañana. Esperaban el comunicado con la adhesión al paro, que finalmente llegó hacia el mediodía. “En eso estamos: reprogramando todo. Pero necesitamos que esté hiperconfirmado el paro de mañana”, confiaron desde la Liga Profesional, también a la expectativa de lo que finalmente ocurrió.

El encuentro ante Independiente Rivadavia de Mendoza fue reprogramado para el próximo sábado 21/2 a las 17 hs.

En principio, Defensa y el Pirata cordobés (cuya delegación ya está en Buenos Aires) jugarían el viernes, mientras que el Ciclón y los riocuartenses se medirían el domingo: el viernes juega Boca y el sábado, Riestra, por lo que el gobierno de la Ciudad sólo aceptaba esa fecha.

La Lepra mendocina, en tanto, jugará el sábado a las 17 con su homónimo de Avellaneda. Los Diablos Rojos confirmaron la nueva fecha en su cuenta oficial de X. Y la Gloria cordobesa con el Decano tucumano, el viernes. Al igual que Independiente, Instituto también confirmó la postergación y el nuevo horario del encuentro.

𝐹𝐸𝐶𝐻𝐴 𝟼 | Torneo Mercado Libre Apertura 2026



Por razones de público conocimiento se ha re programado el partido 🆚 Atlético Tucumán, el mismo se disputará el viernes 20 de febrero a las 20hs.



🎟️ Adquirí tu ubicación en la sede o en el portal de socios.



📺 Vas a poder… pic.twitter.com/ddY4wdHo9i — Instituto ACC (@InstitutoACC) February 18, 2026





La Recopa Sudamericana se juega

Además de los cuatro partidos del Apertura, también está programado el encuentro de ida de la Recopa Sudamericana entre Lanús -campeón de la última Copa Sudamericana- y Flamengo -monarca de la última Copa Libertadores-. El encuentro comenzará a las 21.30 y, según fuentes del conjunto granate, no corre ningún tipo de riesgo. “Se juega y con público”, aseguraron ante la consulta de LA NACION.

En rigor, Utedyc hará una excepción a la medida de fuerza para permitir que el equipo argentino dispute su partido internacional y no perjudicarlo. Históricamente fue así: los partidos de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) no corrieron riesgos pese a las medidas de fuerza gremiales.

El equipo brasileño, de hecho, viajó ayer rumbo a la Argentina, ante las certezas que le entregó la Conmebol sobre la realización del partido ante el equipo granate. “Con encanto y primor. Partimos hacia Argentina”, dice la publicación del club carioca con fotos de Agustín Rossi y Jorge Carrascal. De fondo, el avión que trajo a la delegación brasileña a territorio argentino.