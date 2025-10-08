De la mano de Mo Salah, Egipto goleó y estará en el Mundial 2026
El delantero de Liverpool convirtió dos tantos en el 3-0 a Yibuti
- 3 minutos de lectura'
Con un doblete de Mo Salah, Egipto venció 3-0 a Yibuti en Casablanca (Marruecos) y se clasificó al Mundial 2026 de los Estados Unidos, México y Canadá. Será la cuarta participación de los Faraones, tras haber estado en los campeonatos de 1934, 1990 y 2018.
El encuentro se disputó en Marruecos debido a lo no elegibilidad de los estadios de Yibuti, que ocupa el puesto 193 en el ranking FIFA. Ibrahim Adel abrió el marcador a los ocho minutos del primer tiempo, y el delantero de Liverpool amplió la victoria cinco minutos más tarde y a los 39 de la segunda etapa.
A falta de una fecha para el cierre del Grupo A, Egipto ya se aseguró el primer puesto, con 23 puntos sobre 27 posibles, producto de siete victorias, dos empates y ninguna derrota.
De esta manera, Egipto se toma revancha de la dolorosa eliminación para el Mundial 2022, cuando en los play-off cayó en la definición por penales ante Senegal, serie en la que Salah desvió su disparo y Sadio Mané, excompañero de Salah en Liverpool, convirtió el remate decisivo.
Ya son 19 las selecciones clasificadas al Mundial, que por primera vez en la historia contará con 48 países. Por África, además de Egipto, consiguieron el pasaje Túnez y Marruecos. Al margen de los tres anfitriones y los tres citados por África, los siguientes son los que ya se aseguraron el pasaje: Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, Irán, Uzbekistán, Jordania, Corea del Sur y Japón.
Mohamed Salah vs Djibouti— 🃏 (@kfjcomps_) October 8, 2025
pic.twitter.com/ZZkDLc7c4x
La mejor actuación histórica de Egipto son los octavos de final de Italia 1934. En Italia 1990 y Rusia 2018 -Salah marcó en las derrotas ante Rusia y Arabia Saudita- no pasó la etapa de grupos. Mucho más destacada es la actuación de Egipto en la Copa Africana de Naciones, con siete títulos.
Salah, de 33 años, es el máximo goleador histórico de Egipto, con 61 tantos en 106 encuentros. En estas eliminatorias se puso al hombro la campaña, con 12 contribuciones (nueve goles y tres asistencias) de los 19 tantos marcados por el equipo. En dos oportunidades se llevó el premio al Futbolista Africano del año. En la temporada anterior fue Bota de Oro de la Premier League con 29 goles para Liverpool, que obtuvo el título y cortó la hegemonía de cuatro coronas consecutivas de Manchester City.
الفراعنة في كأس العالم للمرة الرابعة في التاريخ 🤩🇪🇬#شجع_مصر#يلا_نرجع_الأمجاد pic.twitter.com/ziZIFrvWrJ— Egypt National Team (@EgyptNT) October 8, 2025
El desempeño de Salah trasciende a Egipto y se encumbra en el continente africano, siendo el mayor anotador histórico de las eliminatorias, con 19, por delante del marfileño Didier Drogba, el camerunés Samuel Eto’o y del argelino Islam Slimani.
Ghana, a un punto de la clasificación
Por el Grupo I, Ghana arrolló 5-0 a República Centroafricana y en la última fecha, frente a Comoras, le alcanzará un empate para sellar la clasificación. Para Ghana marcaron el ex Atlético de Madrid y Arsenal Thomas Partey, Jordan Ayew (Leicester), Mohammed Salisu (Monaco), Kamaldeen Sulemana (Atalanta) y Alexander Djiku. Por lesión, Ghana no contó con Iñaki Williams, delantero de Athletic Bilbao.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Mundial 2026
Amistoso. Puerto Rico vs. Argentina: hora de EE.UU. y cómo mirar en vivo el partido que se juega en la casa de Messi
Ronda Final. Cómo avanza la tabla de posiciones y grupos de las eliminatorias de Concacaf en octubre 2025
Ronda Final. Cuándo juega Guatemala vs. El Salvador y Surinam por las Eliminatorias de Concacaf en octubre 2025
- 1
A 30 años del regreso de Diego Maradona a Boca: “Segurola y Habana” y la rebeldía del mechón amarillo
- 2
Barracas Central, cerca de la Copa Sudamericana: los puntos extras que sumó gracias a fallos arbitrales
- 3
La agenda de la TV del miércoles: Argentina en el Mundial Sub 20 y el Masters 1000 de Shanghai
- 4
Mundial Sub 20 de Chile: España le ganó con sufrimiento a Ucrania y está en los cuartos de final