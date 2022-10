Depende de Boca: cómo se puede definir el título de la Liga Profesional 2022 y qué ocurrirá si se produce un doble o triple empate en la cima

escuchar

La Liga Profesional ingresa en momentos decisivos . El desenlace está a la vuelta de la esquina. Y todo está por resolverse. Racing , con 50 puntos tras la agónica victoria por 1-0 de anoche ante Lanús, desplazó del primer puesto a Boca (48), que el domingo perdió con Newell’s en Rosario y este jueves resolverá los 81 minutos pendientes frente a Gimnasia, en La Plata. Todavía mantiene una chance pequeña Huracán (47). La victoria de la Academia ante el granate, asimismo, dejó sin chances a Atlético Tucumán (46), que empató con Unión. Y también se despidió River (44).

Vale resaltar que si Boca gana los dos partidos que le restan será campeón, sin depender de nadie. Aquí, todas las posibilidades que abarca la definición del Torneo 2022.

Hugo Ibarra, el DT de Boca Aníbal Greco - La Nación

Si Boca vence a Gimnasia

Superará momentáneamente por un punto a Racing, llegando a la última fecha con una mínima ventaja. En la jornada final del campeonato, el equipo conducido por Hugo Ibarra recibirá a Independiente, mientras que la Academia será local en el Cilindro frente a River.

Huracán, asimismo, será visitante de Patronato, pero ya no tendrá chances de pelear por el título si Boca se impone ante el Lobo.

Si Boca empata ante Gimnasia

El conjunto xeneize quedaría un punto por debajo del conjunto de Avellaneda, que en caso de derrotar el domingo al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo se consagraría campeón, independientemente de lo que ocurra en la Bombonera. Con un empate ante Gimnasia, Boca podría ser campeón si derrota a Independiente (llegaría a 52 puntos) y Racing no vence a River.

Enzo Copetti, la carta goleadora de Racing Aníbal Greco - LA NACIÓN

Si Boca pierde ante Gimnasia

Racing se asegurará el título, sin depender de nadie, derrotando a River. Si Boca cae en La Plata y vence a Independiente, para ser campeón el domingo necesitará una victoria de River frente a los dirigidos por Fernando Gago.

Las posibilidades de empate en la última fecha

Existen distintas opciones de igualdad en la última jornada. Ello ocurrirá, por ejemplo, si Racing pierde con River y Boca empata sus dos partidos pendientes. También habrá empate Si Boca triunfa ante Gimnasia, pierde con Independiente y Racing empata frente a los millonarios. ¿Y puede darse un triple empate? También. Se llegaría a esa instancia sólo si Boca empata sus dos partidos, Racing pierde ante River y Huracán vence a Patronato.

El uruguayo Matías Cóccaro, la figura de Huracán Demian Alday - FOTOBAIRES

El reglamento de la LPF indica que, en caso de empate en el primer puesto, habrá un partido desempate. Si la igualdad en la cima se da entre dos equipos, el encuentro se jugará en estadio neutral dentro de las 72 horas posteriores a la última fecha. En ese partido, si hay empate en los 90 minutos regulares, habrá suplementario. De persistir la igualdad, habrá penales.

Si el empate es entre más de dos equipos, situación que puede suceder entre Racing, Boca y Huracán, habrá un triangular en estadios neutrales. En este caso, serán partidos de 90 minutos, sin alargue ni penales. En caso de persistir la igualdad, el campeón se definirá por diferencia de goles, y si sigue, por más goles a favor, solo con los convertidos en esta etapa definitoria.

Cuándo se disputarán los 3 partidos más importantes

Los tres partidos que pueden definir el título de la Liga Profesional de Fútbol, Racing vs. River, Boca vs. Independiente y Patronato vs. Huracán, se jugarán el domingo próximo desde las 17, correspondiente a la programación de la 27a fecha, según lo anunció hoy oficialmente la AFA.

