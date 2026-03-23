Deportick: cómo comprar entradas para la selección argentina vs. Mauritania

Desde que la selección argentina ganó el Mundial Qatar 2022, para todos los partidos que afrontó en condición de local de 2023 en adelante la venta de entradas se llevó a cabo a través de la plataforma digital Deportick. Y como era de esperarse, los amistosos de la doble fecha FIFA de marzo en curso, ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, no son la excepción.

El próximo encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni será este viernes ante los mauritanos, a partir de las 20.15. Los tickets se podrán comprar en Deportick desde este lunes a las 10 con los mismos precios respecto a la penúltima jornada de las Eliminatorias frente a Venezuela, en agosto del año pasado, aunque dicho compromiso se disputó en el estadio Monumental.

Desde que la selección argentina se consagró campeona del mundo en Qatar 2022, los estadios se llenan Ignacio Sánchez

La plataforma requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtiene su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó desde el martes 24 hasta el jueves 26 de marzo entre las 9 y 15. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.

Los precios inician en $90.000 y llegan a los $490.000. A todas se les añade un ‘costo de servicio’. A diferencia de los encuentros que se disputan en el Monumental, hay un valor especial para los menores de 10 años: $25.000. Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.

La Bombonera recibirá a la selección argentina en los últimos dos amistosos antes del Mundial 2026 Anadolu - Anadolu

Precios de las entradas para Argentina vs. Mauritania

Menor (hasta 10 años): $25.000

General: $90.000

Platea alta K: $150.000

Platea alta H, I, J, F y G: $200.000

Platea Baja L: $350.000

Platea media C, D y M: $330.000

Platea media A y B: $350.000

Preferencial: $490.000

Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia

Arqueros

Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético Madrid)

Defensores

Nahuel Molina (Atlético Madrid)

Gonzalo Montiel (River Plate)

Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Marcos Senesi (Bournemouth)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)

Gabriel Rojas (Racing Club)

Marcos Acuña (River Plate)

Mediocampistas

Leandro Paredes (Boca Juniors)

Máximo Perrone (Como)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Valentín Barco (Racing Estrasburgo)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Real Madrid)

Delanteros

Lionel Messi (Inter Miami)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Nicolás González (Atlético Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético Madrid)

Thiago Almada (Atlético Madrid)

José López (Palmeiras)

Julián Álvarez (Atlético Madrid)

Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)

*Mastantuono y Panichelli se sumaron a la lista de convocados posteriormente, tras no ser anunciados en primera instancia.