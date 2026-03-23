Deportick: cómo comprar entradas para la selección argentina vs. Mauritania

Las entradas para el amistoso ante el seleccionado africano se venden a través del mismo sitio que se utiliza desde los partidos posteriores a Qatar 2022
- 3 minutos de lectura'
Desde que la selección argentina ganó el Mundial Qatar 2022, para todos los partidos que afrontó en condición de local de 2023 en adelante la venta de entradas se llevó a cabo a través de la plataforma digital Deportick. Y como era de esperarse, los amistosos de la doble fecha FIFA de marzo en curso, ante Mauritania y Zambia en la Bombonera, no son la excepción.
El próximo encuentro del equipo dirigido por Lionel Scaloni será este viernes ante los mauritanos, a partir de las 20.15. Los tickets se podrán comprar en Deportick desde este lunes a las 10 con los mismos precios respecto a la penúltima jornada de las Eliminatorias frente a Venezuela, en agosto del año pasado, aunque dicho compromiso se disputó en el estadio Monumental.
La plataforma requiere que el usuario esté registrado para poder hacer la compra. Cada hincha que obtiene su ticket digital debe canjearlo por uno físico en las boleterías del estadio Tomás Adolfo Ducó desde el martes 24 hasta el jueves 26 de marzo entre las 9 y 15. Es decir, no se podrá ingresar al estadio con la entrada adquirida digitalmente.
Los precios inician en $90.000 y llegan a los $490.000. A todas se les añade un ‘costo de servicio’. A diferencia de los encuentros que se disputan en el Monumental, hay un valor especial para los menores de 10 años: $25.000. Las personas con discapacidad también deben gestionar su ingreso a través del sitio web.
Precios de las entradas para Argentina vs. Mauritania
- Menor (hasta 10 años): $25.000
- General: $90.000
- Platea alta K: $150.000
- Platea alta H, I, J, F y G: $200.000
- Platea Baja L: $350.000
- Platea media C, D y M: $330.000
- Platea media A y B: $350.000
- Preferencial: $490.000
Convocados de la selección argentina para enfrentar a Mauritania y Zambia
Arqueros
- Emiliano ‘Dibu’ Martínez (Aston Villa)
- Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)
- Juan Musso (Atlético Madrid)
Defensores
- Nahuel Molina (Atlético Madrid)
- Gonzalo Montiel (River Plate)
- Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham)
- Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)
- Marcos Senesi (Bournemouth)
- Nicolás Otamendi (Benfica)
- Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)
- Nicolás Tagliafico (Olympique Lyon)
- Gabriel Rojas (Racing Club)
- Marcos Acuña (River Plate)
Mediocampistas
- Leandro Paredes (Boca Juniors)
- Máximo Perrone (Como)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Enzo Fernández (Chelsea)
- Valentín Barco (Racing Estrasburgo)
- Rodrigo De Paul (Inter Miami)
- Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)
- Nico Paz (Como)
- Franco Mastantuono (Real Madrid)
Delanteros
- Lionel Messi (Inter Miami)
- Gianluca Prestianni (Benfica)
- Nicolás González (Atlético Madrid)
- Giuliano Simeone (Atlético Madrid)
- Thiago Almada (Atlético Madrid)
- José López (Palmeiras)
- Julián Álvarez (Atlético Madrid)
- Joaquín Panichelli (Racing Estrasburgo)
*Mastantuono y Panichelli se sumaron a la lista de convocados posteriormente, tras no ser anunciados en primera instancia.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Selección argentina
Arranca la selección. Con rivales débiles, la lista para el Mundial se juega en otra cancha: cuál será el "verdadero partido"
En Deportick. Precios de las entradas Argentina vs. Mauritania en la Bombonera, por un amistoso
A los 79 años. Murió la “Abuela Lalala”, la mujer que fue furor durante el Mundial de Qatar
- 1
Italia, ante una encrucijada inédita: el fútbol en crisis frente al auge de otros deportes
- 2
Botafogo echó a Martín Anselmi, entrenador argentino que apenas estuvo tres meses en el cargo
- 3
A qué hora juega River vs. Estudiantes de Río Cuarto y cómo ver online el partido del Torneo Apertura 2026
- 4
Real Madrid venció 3 a 2 a Atlético de Madrid en un partidazo por LaLiga de España