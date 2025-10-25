Derrota de River: Marcelo Gallardo no aceptó preguntas y sugirió que debe pensar qué hará en el futuro

Después de la eliminación de River ante Independiente Rivadavia por la Copa Argentina, Marcelo Gallardo fue autocrítico en una conferencia en la que no aceptó preguntas, cuestionó a la dirigencia del Millonario y abrió las puertas a un fin de ciclo, en vísperas de un fin de contrato, que vence el 31 de diciembre. El entrenador calificó el año como “totalmente negativo”, entendió el malestar de los hinchas y fulminó: “No hay nadie afuera esperándote para darte un abrazo”.

“Hay que ser honesto y real con lo que se observa. De acuerdo a los objetivos deportivos de este año, no hemos estado a la altura. Nos ha costado muchísimo. La gente tiene razón en manifestar su descontento. Hemos sido un equipo que no lo ha identificado, y eso claramente es responsabilidad de quien les habla”, comenzó.

Luego continuó: “En este último tiempo, no hemos estado a la altura de jugar partidos decisivos, hemos estado en deuda. No queda otra que aceptar y abrazar este momento de mierda. No te podés desprender. Es un momento oscuro, deportivamente, donde no podemos encontrar soltura. En general, el equipo no muestra frescura y creatividad”.

Gallardo señaló que, en lo que resta del año, River pondrá todas las fichas en el campeonato local, el cual calificó como “la única chance” del Millonario para revertir un 2025 “totalmente negativo”. En esta línea, planteó una incógnita: “Y después analizaremos cómo terminamos el año y se tomarán las decisiones que se tengan que tomar, es así”.

A su vez, también apunto: “En este momento de mierda seguramente no hay nadie que te espere para darte un abrazo y llevarte hacia algún lugar. En estos momentos también debemos entender que posiblemente hasta tendremos que atravesarlo solos. El fútbol es así: cuando ganas están todos y cuando perdés está nadie”.

Tras la conferencia, el presidente de River, Jorge Brito, acompañó al plantel mientras subía al micro y saludó a los jugadores. Allí se cruzó con Gallardo, con quien se dio un pequeño abrazo a la pasada, y el entrenador continuó con su trayecto.

Sebastian Villa para darnos el pase a la Final de la Copa Argentina🏆🇦🇷 pic.twitter.com/TfvruPO1dB — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) October 25, 2025

Semanas atrás, el dirigente se refirió a la continuidad del director técnico en ESPN y declaró: “Ningún candidato opositor habló de un cambio de técnico. Claramente la gente no está contenta con el presente futbolístico y el responsable del presente deportivo es Marcelo Gallardo, pero nadie piensa, ni siquiera la oposición, en un cambio de técnico. Ahora, la decisión será de Gallardo y tendrá la facultad de decidir a fin de año qué es lo que querrá hacer”.

En tanto, los hinchas de River manifestaron su malestar por el presente del conjunto de Núñez y posicionaron entre los principales responsables al entrenador, a tal punto de que algunos, incluso, pidieron que renuncie a su cargo.

Por otro lado, el arquero de Independiente Rivadavia, Ezequiel Centurión, quien fue clave en los penales y está a préstamo desde el Millonario, habló tras el partido y aseguró que no vivió el cruce por semifinales como “una revancha”: “Estoy agradecido con River porque me ha dado mucho y me ha formado, que es lo más importante. Le debo todo también. Hoy en día me toca estar de este lado y obviamente voy a dar todo de mí para dejar al club en lo más alto”.