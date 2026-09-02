Desbarataron una banda criminal que buscaba secuestrar a Mbappé: era liderada por un joven de 18 años

Una banda criminal liderada por un joven de 18 años fue desbaratada este miércoles luego de que se conocieran sus planes para realizar una serie de secuestros en Francia, entre los que se incluía la captación del futbolista estrella de la selección nacional, Kylian Mbappé.

La banda buscaba agredir y secuestrar al delantero, pero también a otras figuras altamente reconocidas, como empresarios y un rapero, reportó un artículo en exclusiva del medio local Le Parisien. Las autoridades policiales y judiciales a cargo de la investigación consideran a Clément L., un joven de 18 años, como el principal cerebro detrás de la planificación.

El acusado, conocido como “Lester Z”, ya se encontraba en prisión preventiva por delitos graves: tiene cargos por violación y proxenetismo, además de ser el principal sospechoso detrás de una serie de allanamientos de viviendas y secuestros que ocurrieron entre el 11 de abril y el 19 de agosto en Neuilly-sur-Seine y Saint-Brice-sous-Forêt y Santenay -ambos en la región Isla de Francia- y en Santenay, en la región de Borgoña-Franco Condado.

Mbappé, durante el Mundial 2026 Tom Weller - dpa DPA

Los investigadores descubrieron los planes para secuestrar a Mbappé cuando incautaron dos teléfonos que el joven tenía en su celda del centro penitenciario de Villepinte, en la región de Isla, departamento de Sena-San Denis. Allí encontraron que el joven daba órdenes a través de Snapchat, usando el pseudónimo “Lester Z”.

Hallaron 26 direcciones pertenecientes a cantantes, futbolistas y comerciantes de alto nivel adquisitivo, según reportó Le Parisien.

Entre los posibles objetivos también figuraba un mayorista chino del distrito XIX de París, varios joyeros y un mayorista de carne de origen turco residente en Val-d’Oise, supuestamente millonario.

Kylian Mbappé celebra su hat-trick durante e partido entre el Real Madrid y la Real Sociedad THOMAS COEX - AFP

Actualmente, Clément L. se encuentra encarcelado y bajo un régimen de aislamiento. “Este muchacho ya estaba en prisión por hechos graves y ahora aparece implicado en una nueva causa relacionada con un rapero y un futbolista de renombre. Solo el aislamiento en prisión puede hacerle comprender la gravedad de la situación, ya que lleva una vida desestructurada y criminal”, afirmó el fiscal general ante la Cámara de Instrucción de Versalles, donde Clément L. impugnó su detención y su aislamiento. En tanto, su cómplice fue detenido y, luego, puesto en libertad bajo supervisión judicial.

Durante los interrogatorios, Clément L. confesó parcialmente los hechos, aunque minimizó su responsabilidad y sostuvo que no era el cerebro de la organización, sino solo un intermediario entre un jefe y los ejecutores de los planes, reportó el medio local.

“Sé que los hechos son graves, pero estoy aislado, rodeado de locos y terroristas, y no creo que eso me vaya a mejorar”, señaló en el tribunal, según Le Parisien. Remarcó que quiere convertirse en cocinero, un “sueño que tiene desde muy pequeño”.

Los antecedentes

Clément L., de nacionalidad franco-suiza, ya tenía antecedentes judiciales por delitos vinculados al narcotráfico y una condena por robo con violencia antes de quedar bajo la lupa de los investigadores por una serie de robos y proyectos de secuestro.

El joven había abandonado sus estudios en una escuela profesional de cocina y, al momento de los hechos, también estaba implicado en causas por presunta violación, proxenetismo y robo en banda organizada.

Su nombre apareció en la investigación a raíz de un episodio ocurrido el 25 de abril en Neuilly-sur-Seine. Según reconstruyó Le Parisien, tres falsos repartidores se presentaron en la vivienda de un relojero con una caja vacía como excusa para que les abrieran la puerta.

Neuilly-sur-Seine, el exclusivo barrio parisino Britannica

El comerciante sospechó que era una trampa y se negó a abrir. Dos días después, el 4 de mayo, el mismo relojero fue víctima de un robo a mano armada en su local de París. Dos hombres se llevaron once relojes de lujo valuados en unos 150.000 euros antes de escapar en una moto.

La Brigada de Represión del Bandidaje (BRB) de París vinculó ambos episodios y comenzó a seguir el rastro de los sospechosos. De acuerdo con Le Parisien, las huellas encontradas en el paquete abandonado frente a la casa del relojero y la identificación del vehículo usado para el traslado de los delincuentes llevaron a los investigadores hasta Clément L. En ese momento, el joven se encontraba detenido en la prisión de Villepinte por otras causas judiciales.