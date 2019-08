Desde adentro: cómo disfrutó Boca la goleada en Quito por la Copa Libertadores

Wanchope Ábila celebra su gol Fuente: AFP

Los abrazos y las sonrisas se multiplicaban. Por un instante, hasta se olvidaron de los efectos de la altura. Los jugadores de Boca se regalaban una celebración acorde a lo realizado. El contundente 3 a 0 sobre Liga de Quito como visitante sentencia prácticamente una serie que se definirá el próximo miércoles en la Bombonera. El conjunto Xeneize borró de la cancha a Liga. Y los protagonistas compartieron su alegría.

"Estamos muy contentos por el resultado", reconoció ante las cámaras Iván Marcone, una de las figuras. Y amplió: "Sabíamos que era un partido muy complicado, por el rival y por la altura. Pero el técnico lo planteó muy bien, fuimos muy inteligentes."

Eduardo Salvio, en acción en los primeros minutos del partido Fuente: Reuters

El volante, que cumplió una de las mejores actuaciones desde que llegó a Brandsen 805, destacó: "Somos conscientes del plantel de jerarquía que tenemos", aunque fue cauto con el futuro: "Faltan 90 minutos, esto no está terminado."

Acerca del impacto de jugar a 2850 metros sobre el nivel del mar, como ocurre en Quito, Marcone explicó: "La altura fue algo que nos afectó a todos en general, pero supimos manejarla y regulamos para que no nos afecte."

El festejo del primer gol, a cargo de Abila Fuente: Reuters

Alexis Mac Allister volvió a manejar los hilos creativos de Boca. Y confió una de las premisas que les pidió Alfaro para contrarrestar los efectos de la altura: "En princiipo la idea era no correr para todos lados porque nos iba a afectar. Pero cuando tuviéramos la pelota había que encontrar espacios y aprovechar las situaciones."

Sobre su gran presente (fue citado por Lionel Scaloni para la selección argentina), reconoció: "Se dio todo un poco rápido, pero lo vivo con tranquilidad. Obviamente disfruto la oportunidad de representar al país junto a grandes figuras, pero al mismo tiempo me enfoco en rendir de la mejor manera en Boca".

Se viene el 1-0: Abila eludió a Gabbarini y definirá con el arco vacío Fuente: Reuters

Por último, Ramón Ábila compartió sus sensaciones tras la goleada en la que contribuyó con un gol y un protagonismo fundamental en la jugada que culminó con el gol en contra de Caicedo para el 3 a 0. "La primera sensación es de cansancio. Hicimos un esfuerzo muy importante. Pero el equipo entendió que hoy teníamos que hacer un gran trabajo como equipo, sin figuras. Y así lo hicimos. Obviamente el jugador de más nos benefició."

Luego, el centro delantero elogió a su entrenador: "Gustavo (Alfaro) hace un trabajo muy profundo, analiza muy bien para que nosotros lo tengamos que ejecutar." Y reconoció: "Venimos levantando. Bajamos contra Almagro y levantamos contra Aldosivi y hoy lo revalidamos. Hay que seguir creciendo y mejorando para lograr nuestros objetrivos."

Sobre la lucha por la camiseta Nº 9, Wanchope fue claro: "Yo quiero jugar, no importa el numero que tenga en mi espalda. Obviamente el número es significativo, porque es el que usó el mejor goleador que tuvo el fútbol argentino. Pero yo quiero ganarme esa posición y estar siempre entre los 11. Me siento con confianza, y me la dan mis compañeros, el entrenador, la dirigencia y los hinchas."