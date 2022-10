Después de Gallardo, caciques, figuras y refuerzos sin puntería: todos los jugadores que ahora podrían irse de River

escuchar

¿Qué pasará el día que se vaya Marcelo Gallardo de River? En los tres últimos años, esa pregunta solía establecerse en esta época, más o menos. Noviembre, a lo sumo, ya surgía como certeza una continuidad siempre en suspenso. ¿Y ahora? Ese es el interrogante que surge espontáneo, definida su salida. ¿Qué ocurrirá ahora en el Mundo River? Hay varios puntos suspensivos. Uno, desde ya, es la sucesión. El entrenador. Otro, el que sigue a continuación: las figuras que seguirían el mismo camino que el Muñeco. El adiós.

Hipótesis, rumores, posibilidades concretas. Caciques con un pie en el retiro, símbolos. Hasta un héroe de Madrid. Ya nada será igual. Y todos los saben.

Enzo Pérez es la bandera de River. A los 36 años, sabe perfectamente que está en el tramo final de su carrera. Con el Muñeco vivió las páginas más gloriosas de su carrera en River, el club que lo representa desde pequeño. Sin embargo, siente el desgaste, al igual que el Muñeco. Es más, según se supo, hubo un par de cortocircuitos en las últimas semanas, producto de la exigencia al límite. Tal vez, por eso, piense en otro final a su carrera, aunque pocos lo crean. Estudiantes, un club en donde fue exitoso, es una hipótesis. Parece descabellado... aunque no tanto.

Tal vez, piense alejarse por la puerta grande, ahora mismo, antes que los meses por venir le jueguen una mala pasada. El bronce ya lo tiene.

Enzo Pérez y Marcelo Gallardo, más allá de las vueltas olímpicas

“Enzo Pérez es un grandísimo jugador, es nuestro capitán, le queda un año mas de contrato... Contractualmente es distinto a lo que sucede con Maidana y Pinola, que tienen contrato hasta fin de año y que, como hicimos siempre, hablaremos con ellos con toda la honestidad y serán ellos los que dirán si están para más. Vamos a preguntarles cuál es su visión, la opinión que tienen... Eso es muy importante, ver las ganas que tienen de ser parte de este plantel”, resultó la reflexión de Jorge Brito, el presidente.

Descarta una salida de Pérez, más allá de algunas versiones. Y pone sobre la mesa los casos de los caudillos, que tuvieron otro rol protagónico en los últimos años. Javier Pinola (39) y Jonatan Maidana (37) son dos piezas muy queridas por los hinchas, aunque saben que están en desventaja en la competencia con sus colegas de la última línea. Su decisión, se intuye, es exclusivamente personal. Va más allá del arribo del próximo conductor. Es un doble caso diferente al de Gallardo y Pérez: el retiro anda dando vueltas por sus cabezas.

“Cuando llegamos a River (a fines de 2013), River no tenía nada: no tenía plata: ni plata para los jugadores, para infraestructura, para afrontar una pretemporada. Esto no me achica en lo más mínimo: tenemos jugadores, tenemos a los socios, a un Enzo Francescoli que hace 24 horas está trabajando en esto y por eso estuvo Matías Patanian también en Ezeiza”, insiste Brito. El plan 2023 ya está en marcha.

Javier Pinola, de arriba y de abajo; el defensor deberá tomar una decisión LA NACION/Mauro Alfieri

En cuanto al mercado próximo la idea de la entidad millonaria es no hacer grandes inversiones, si se tiene en cuenta que durante 2022 salieron de tesorería unos 25 millones de dólares en refuerzos. La mayoría, sigue en deuda. Algunos chispazos de Barco, algunos chispazos de Solari, algunos goles de Borja... y la confirmación, tal vez un poco tardía, de Mammana.

Se sugiere que el nuevo DT tendrá que aceptar el plan de austeridad, si cabe el término para un plantel numeroso. La intención es sumar solo dos intérpretes de peso y otros dos (a lo sumo) de una sintonía más terrenal. Antes, mucho antes, hay que resolver otros casos. Franco Armani (cumple 36 este 16, irá al Mundial) es otra de las razones de máxima preocupación. Debajo de Enzo: símbolo, parte de la gloria reciente y con el desgaste lógico de tantos años en la cresta de la ola. ¿Seguirá volando en el Monumental?

Emanuel Mammana y Juanfer Quintero, dos que deben definir su futuro inmediato Instagram

A causa de la finalización de contratos y de algunos préstamos, River podría sufrir un éxodo profundo y real. Los vínculos que acaban en diciembre: además de Pinola y Maidana, hay que sumar a Mammana (seguiría), Nicolás de la Cruz (la figura), Juan Fernando Quintero (héroe del Bernabéu y de estrecha relación con el Muñeco), Tomás Pochettino (no rindió) y David Martínez (un joven de la casa, que debe recuperar su nivel).

Por el simbolismo, la partida más dolorosa que podría sufrir el Monumental es el 10 colombiano, que recién en las últimas fechas mostró su clase. Con un préstamo que finaliza en diciembre, la continuidad del crack estaba ligada a la del entrenador. Ahora...

El uruguayo, que iría a Qatar, está esperando dar el salto económico y futbolero. Con el Muñeco las atravesó todas y se convirtió en un imprescindible. Espera una oferta importante, mientras en Núñez hace tiempo que están detrás de su firma para renovar su contrato. De su continuidad. Ahora, más que nunca. Sin el aura del Muñeco, parece toda una aventura. La reconstrucción ya empezó.

Nicolás De La Cruz, una debilidad de Gallardo Prensa River Plate/Diego Haliasz