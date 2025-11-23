En qué canal pasan Boca vs. Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

Este domingo, desde las 20, Boca y Talleres de Córdoba se enfrentan en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El xeneize avanzó de ronda tras finalizar en lo más alto del Grupo A con 29 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, Unión de Santa Fe. Gracias a esto, se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual, que también suma lo hecho en el Torneo Apertura. De la mano de Claudio Úbeda, combinado de la Ribera mejoró considerablemente el nivel y sueña en grande.

Boca volverá a la Copa Libertadores tras dos años de ausencia y se ilusiona con cerrar el 2025 con un título Manuel Cortina

La ‘T’, por su parte, levantó el rendimiento en el último tramo de la etapa regular y se metió en la instancia de los 16 mejores al quedar octavo en la zona B. Durante el primer semestre del año y también en parte del segundo, encadenó una racha de malos resultados y, por momentos, estuvo cerca de descender a la Primera Nacional por intermedio de la Tabla Anual, en la que finalizó 24°, a cinco puntos de Godoy Cruz, uno de los dos que perdió la categoría junto a San Martín de San Juan.

Boca vs. Talleres: cómo ver online

El partido está programado para este domingo a las 20 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

Flow - TNT Sports.

Telecentro Play - TNT Sports.

DGO - TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.72 contra los 6.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.

Talleres de Córdoba tendrá una parada difícil en octavos de final, cuando visite la Bombonera para jugar ante Boca Mario Sar

Posibles formaciones