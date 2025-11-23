En qué canal pasan Boca vs. Talleres por los octavos de final del Torneo Clausura 2025 hoy

El encuentro se disputa este domingo a las 20 en la Bombonera; el ganador avanzará a cuartos y jugará contra Argentinos Juniors
- 3 minutos de lectura'
Este domingo, desde las 20, Boca y Talleres de Córdoba se enfrentan en el marco de los octavos de final del Torneo Clausura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en la Bombonera y se puede ver en vivo por TV a través de TNT Sports. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.
El xeneize avanzó de ronda tras finalizar en lo más alto del Grupo A con 29 puntos, cuatro más que su inmediato perseguidor, Unión de Santa Fe. Gracias a esto, se aseguró un lugar en la Copa Libertadores 2026 por intermedio de la Tabla Anual, que también suma lo hecho en el Torneo Apertura. De la mano de Claudio Úbeda, combinado de la Ribera mejoró considerablemente el nivel y sueña en grande.
La ‘T’, por su parte, levantó el rendimiento en el último tramo de la etapa regular y se metió en la instancia de los 16 mejores al quedar octavo en la zona B. Durante el primer semestre del año y también en parte del segundo, encadenó una racha de malos resultados y, por momentos, estuvo cerca de descender a la Primera Nacional por intermedio de la Tabla Anual, en la que finalizó 24°, a cinco puntos de Godoy Cruz, uno de los dos que perdió la categoría junto a San Martín de San Juan.
Boca vs. Talleres: cómo ver online
El partido está programado para este domingo a las 20 en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.
- TNT Sports.
- Flow - TNT Sports.
- Telecentro Play - TNT Sports.
- DGO - TNT Sports.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
¿Qué dicen las apuestas?
En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el pase a los cuartos de final, en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.72 contra los 6.10 que se repagan por un hipotético triunfo de Talleres. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.35.
Posibles formaciones
- Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
- Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Juan Camilo Portilla, Mateo Cáceres, Ulises Ortegoza, Miguel Navarro; Rick y Luis Miguel Angulo.
Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Otras noticias de Fútbol argentino
Ni lo miró. Estudiantes y un gesto de desplante: le hizo el pasillo de “campeón” a Central en Rosario, pero... de espaldas
Batacazo sin polémicas. Estudiantes dio el golpe ante Central con un gran gol de Cetré y se clasificó a los cuartos de final
Llamó por primera vez a Messi. Murió Omar Souto, un histórico referente de la selección argentina
- 1
Lanús campeón de la Copa Sudamericana: Pellegrino, el DT racional que cedió a la cábala y festejó su primer título
- 2
Lanús, campeón de la Copa Sudamericana: una marca de por vida, una felicitad eterna
- 3
Lanús fue campeón de la Sudamericana de la mano de los referentes: Izquierdoz, Salvio, Marcelino y Laucha Acosta
- 4
Miguel Merentiel, entre el sueño de ser campeón con Boca y la lucha por tener una chance en el Mundial