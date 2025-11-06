Días, horarios, TV y árbitros: así se juega la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

La fecha 15 del Torneo Clausura 2025, la penúltima de la primera etapa y determinante para los equipos que pelean por clasificar a los octavos de final e ingresar a los campeonato internacional de 2026 a través de la Tabla Anual, se desarrollará entre este viernes y el lunes 10 de noviembre con 15 partidos, entre los que sobresale el Superclásico entre Boca y River en la Bombonera con arbitraje de Nicolás Ramírez.

La jornada comenzará con el duelo entre Rosario Central y San Lorenzo en el Gigante de Arroyito con Facundo Tello como juez. El sábado sobresale Racing vs. Defensa y Justicia con Leandro Rey Hilfer y en un Cilindro de Avellaneda a puertas cerradas a raíz de la sanción de la Aprevide a la Academia por el recibimiento ante Flamengo en la Copa Libertadores con fuegos artificiales.

El 9 de noviembre, además del derby entre el xeneize y el Millonario que es el choque que abre el cronograma, se destaca Tigre vs. Estudiantes de La Plata con Daniel Zamora como colegiado principal. Por último, el lunes se presenta Independiente como visitante de Deportivo Riestra y con Fernando Espinoza a cargo de impartir justicia mientras que el último duelo es entre Independiente Rivadavia de Mendoza, reciente campeón de la Copa Argentina 2025, y Central Córdoba de Santiago del Estero con Pablo Echavarría de árbitro.

Cronograma de la fecha 15 del Torneo Clausura 2025

Viernes 7 de noviembre

21.00 Rosario Central vs. San Lorenzo (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Facundo Tello.

Árbitro asistente 1: Juan Manuel González.

Árbitro asistente 2: Marcos Horticolou.

Cuarto árbitro: Julio Barraza.

VAR: Nicolás Lamolina.

AVAR: Salomé Di Iorio.

Sábado 8 de noviembre

17.00 Racing vs. Defensa y Justicia (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

Árbitro asistente 1: Gerardo Lencina.

Árbitro asistente 2: Ernesto Callegari.

Cuarto árbitro: Javier Delbarba.

VAR: Juan Pafundi.

AVAR: Diego Romero.

Racing necesita sumar puntos para clasificar a octavos de final del Torneo Clausura Gonzalo Colini - La Nación

19.15 Huracán vs. Newell’s (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Jorge Baliño.

Árbitro asistente 1: Juan Mamani.

Árbitro asistente 2: José Castelli.

Cuarto árbitro: Joaquín Gil.

VAR: Andrés Merlos.

AVAR: Javier Mihura.

19.15 Talleres vs. Platense (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Andrés Gariano.

Árbitro asistente 1: Damián Espinoza.

Árbitro asistente 2: Diego Martín.

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba.

VAR: Diego Ceballos.

AVAR: Laura Fortunato.

21.30 Unión vs. Barracas Central (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Darío Herrera.

Árbitro asistente 1: Cristian Navarro.

Árbitro asistente 2: Sebastián Raineri.

Cuarto árbitro: Álvaro Carranza.

VAR: Lucas Novelli.

AVAR: Gastón Suárez.

21.30 San Martín (SJ) vs. Lanús (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Árbitro asistente 1: Gabriel Chade.

Árbitro asistente 2: Iván Núñez.

Cuarto árbitro: Yamil Possi.

VAR: Germán Delfino.

AVAR: Diego Verlota.

Domingo 9 de noviembre

16.30 Boca vs. River (interzonal) -TNT Sports/ ESPN Premium-

Árbitro: Nicolás Ramírez.

Árbitro asistente 1: Juan Belatti.

Árbitro asistente 2: Pablo González.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez.

VAR: Héctor Paletta.

AVAR: Sebastián Habib.

El último Superclásico se lo llevó River en el estadio Monumental Manuel Cortina - LA NACION

19.20 Sarmiento vs. Instituto (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Ariel Penel.

Árbitro asistente 1: Pablo Acevedo.

Árbitro asistente 2: Federico Cano.

Cuarto árbitro: Bryan Ferreyra.

VAR: Adrián Franklin.

AVAR: Mauro Ramos Errasti.

19.20 Banfield vs. Aldosivi (Zona A) -ESPN Premium-

Árbitro: Luis Lobo Medina.

Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri.

Árbitro asistente 2: Walter Ferreyra.

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni.

VAR: Fernando Espinoza.

AVAR: Lucas Germanotta.

21.30 Tigre vs. Estudiantes (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Daniel Zamora.

Árbitro asistente 1: Juan Del Fueyo.

Árbitro asistente 2: Lucas Pardo.

Cuarto árbitro: Lucas Comesaña.

VAR: Fabrizio Llobet.

AVAR: Jorge Broggi.

21.30 Atlético Tucumán vs. Godoy Cruz (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Sebastian Zunino.

Árbitro asistente 1: Facundo Rodriguez.

Árbitro asistente 2: Ariel Scime.

Cuarto árbitro: Francisco Acosta.

VAR: José Carreras.

AVAR: Adrián Delbarba.

Sebastián Zunino impartirá justicia en el duelo entre Atlético Tucumán y Godoy Cruz LA NACION/Gonzalo Colini

Lunes 10 de noviembre

17.00 Gimnasia vs. Vélez (Zona B) -ESPN Premium-

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Árbitro asistente 1: Andrés Barbieri.

Árbitro asistente 2: Mariana De Almeida.

Cuarto árbitro: Franco Acita.

VAR: Fernando Echenique.

AVAR: Javier Uziga.

19.00 Deportivo Riestra vs. Independiente (Zona B) -TNT Sports-

Árbitro: Fernando Espinoza.

Árbitro asistente 1: Miguel Savorani.

Árbitro asistente 2: Julio Fernández.

Cuarto árbitro: Mauricio Martín.

VAR: Gastón Monsón Brizuela.

AVAR: Nahuel Viñas.

21.15 Argentinos vs. Belgrano (Zona A) -TNT Sports-

Árbitro: Sebastián Martinez.

Árbitro asistente 1: Maximiliano Castelli.

Árbitro asistente 2: Iván Alliende.

Cuarto árbitro: Gabriel Gutiérrez.

VAR: Juan Pablo Loustau.

AVAR: Carla López.

21.15 Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba (Zona A) -ESPN Premium-