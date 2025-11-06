Tabla Anual: así están las clasificaciones a la Libertadores y Sudamericana, tras el título de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2025

La temporada 2025 del fútbol argentino tiene un clasificado más a las copas internacionales de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) 2026 y no es por la Tabla Anual, sino que Independiente Rivadavia accedió a la Libertadores gracias a que este miércoles se coronó campeón de la Copa Argentina 2025 al derrotar en la definición a Argentinos Juniors 5 a 3 por penales luego de empatar 2 a 2 en el tiempo reglamentario.

La Lepra mendocina nunca había conquistado un torneo nacional, como tampoco un club de esa provincia, y competirá fuera del país por primera vez con el cupo de ‘Argentina 3′, por lo que ingresará directamente a la etapa de grupos.

Lo negativo para los equipos que pujan por los boletos a la Libertadores y Sudamericana de la Tabla Anual es que el equipo dirigido por Alfredo Berti no liberará ningún cupo a raíz de que se encuentra afuera de los puestos que los otorgan: se ubica 15° con 39 puntos, a siete del décimo lugar cuando quedan solo seis en juego -últimas dos fechas del Torneo Clausura-, por lo que no puede alcanzar esos escalones.

Además, los mendocinos ya quedaron eliminados del Clausura porque no tienen chances de avanzar a octavos de final. En caso de que obtuviese el título en ese campeonato, le hubiese liberado el de la Copa Argentina para el Bicho.

Argentinos Juniors dejó pasar una gran oportunidad para clasificarse a la Copa Libertadores 2026 César Heredia - FOTOBAIRES

Los otros clubes que jugarán la Copa Libertadores 2026 son Platense como campeón del Torneo Apertura 2025 y Rosario Central gracias a que se aseguró el primer lugar en la Tabla Anual. En caso de que el Canalla conquistase el Clausura, cederá su plaza de la clasificación general. Lo mismo pasará si Lanús gana la Copa Sudamericana -disputará la final vs. Atlético Mineiro- y accede por ese logro a la próxima Libertadores. En su caso, es probable que libere su cupo a la Sudamericana porque está relegado en la general y es poco probable que llegue a los tres primeros puestos.

Entre los clubes que necesitan que se liberen boletos a la Libertadores 2026 están Boca y River, siempre que no ganen el Clausura. En el caso del xeneize, está un paso de clasificarse a través de la Tabla Anual mientras que River marcha tercero en la general y, de momento, accede al repechaje del torneo internacional que es la misma instancia en la que su clásico rival fue eliminado en esta edición por Alianza Lima.

Argentinos Juniors, por su parte, perdió una gran chance de ingresar a la Libertadores, pero todavía pelea en la Tabla Anual porque se ubica cuarto con 51 puntos y en zona de Sudamericana junto a Deportivo Riestra (51), San Lorenzo (49), Racing y Barracas Central (47); Tigre y Lanús (46).

Así están las plazas a los torneos internacionales de 2026

Copa Libertadores 2026 (6)

Campeón del Torneo Apertura 2025: Platense.

Campeón de Torneo Clausura 2025 (a definir).

Campeón de la Copa Argentina 2025: Independiente Rivadavia.

Tabla Anual 1: Rosario Central.

Tabla Anual 2: Boca Juniors (a definir).

Tabla Anual 3: River Plate (a definir).

Copa Sudamericana 2026 (6)