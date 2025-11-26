En qué canal pasan Lanús vs. Tigre, por el Torneo Clausura 2025 hoy

Los octavos de final del Torneo Clausura 2025 se cierran este miércoles con el encuentro entre Lanús y Tigre, que es el último de los ocho cruces y está programado a las 21.30 en el estadio la Fortaleza con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El partido, cuyo ganador enfrentará en cuartos a Racing, se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Tigre quiere dar el golpe ante Lanús, el campeón de la Copa Sudamericana 2025 X @catigreoficial

La previa de Lanús vs. Tigre

El Granate disputa su primer partido desde que conquistó la Copa Sudamericana 2025, por lo que se aguarda que sea una fiesta más allá de lo que se juega en el cruce. El conjunto de Mauricio Pellegrino aspira a cerrar el año a lo grande, sin la presión de tener que ser campeón porque ya se clasificó a la Copa Libertadores del año próximo.

En el certamen doméstico fue uno de los animadores de la primera etapa porque terminó segundo en el grupo B con 30 puntos, uno menos que Rosario Central gracias a nueve triunfos, tres empates y cuatro derrotas. Además, fue octavo en la Tabla Anual y entró a la Sudamericana 2026, pero disputará el máximo certamen continental.

El Matador, por su parte, concluyó séptimo en la zona A con 22 unidades gracias a cinco victorias, siete igualdades y cuatro empates. Con cierta irregularidad en el último tramo del año, quedó noveno en la Tabla Anual y jugará el próximo año la Copa Sudamericana, a excepción de que conquiste el Clausura y se meta en la Libertadores.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino. Tigre: Felipe Zenobio, Guillermo Soto, Ramón Arias, Tomás Cardona, Federico Álvarez, Elías Cabrera, Julián López, Jalil Elías, Sebastián Medina, José Romero e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.10 contra 4.67 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición al tiempo suplementario y, después de media hora, a los penales; cotiza a 2.94.

Octavos de final del Torneo Clausura 2025

(1° grupo A) Boca Juniors 2 - 0 Talleres de Córdoba (8° grupo B).

(4° grupo B) Vélez 0 - 2 Argentinos Juniors (5° grupo A).

(2° grupo B) Lanús vs. Tigre (7° grupo A).

(3° grupo A) Racing 3 - 2 River Plate (6° grupo B).

(1° grupo B) Rosario Central 0 - 1 Estudiantes (8° grupo A).

(4° grupo A) Central Córdoba 2 - 1 San Lorenzo (5° grupo B).

(2° grupo A) Unión de Santa Fe 1 - 2 Gimnasia de La Plata (7° grupo B).

(3° grupo B) Deportivo Riestra 0 - 1 Barracas Central (6° grupo A).

Así está el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025, con siete equipos clasificados Canchallena

