Dibu Martínez, muy cerca de Manchester United: quedó afuera de la convocatoria de Aston Villa

Solo falta la confirmación oficial: Emiliano Dibu Martínez, el arquero de la selección argentina, está muy cerca de convertirse en futbolista de Manchester United. Así lo indican distintas versiones periodísticas. Pero, al margen de ello, hay un hecho que invita a pensar de que se trata de algo inminente: quedó fuera de la nómina de Aston Villa, que esta tarde se medirá de local con Crystal Palace, por la tercera fecha de la Premier League.

Emiliano Martínez, en mayo pasado, jugando por Aston Villa ante su probable nuevo club: Manchester United Martin Rickett� - PA�

Hace algunos días daba la sensación de que el pase estaba caído. El campeón del mundo en Qatar 2022 consideraba que era el momento de cerrar un exitoso ciclo de cinco años en Aston Villa, al que llevó a la Champions League en la temporada pasada. Pero Manchester United solo había ofrecido una contratación a préstamo, posibilidad desechada por el club de Birmingham por el costo político que significaría ante sus hinchas desprenderse de uno de los referentes del equipo sin una debida compensación económica. Las pretensiones por el pase se ubicaban en torno a los 50 millones de euros.

En medio de esta situación, las inversiones de Manchester United fueron destinadas a reforzar el ataque, con el desembolso de 276 millones de euros por Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha. Pero en las últimas horas las negociaciones parecen haber mejorado y el hecho de que Martínez no actúe esta tarde en el partido de Aston Villa es todo un indicio... El Old Trafford sería el nuevo escenario para el exjugador de Independiente.

Dibu Martínez ya no juega esta tarde

De cara a la actual temporada europea que acaba de iniciarse, Aston Villa actuó: por un lado contrató al arquero neerlandés Marco Bizot (34 años), para tener el puesto cubierto en caso de un club hiciera alguna oferta irrechazable por el argentino. De hecho, en los primeros amistosos de la temporada el entrenador Unai Emery no tuvo en cuenta al Dibu. Esta tarde, ante Crystal Palace, Bizot será el guardavalla titular.

Además, según el periodista Fabrizio Romano, especialista en el mercado de pases, Aston Villa pidió cotización por el arquero belga Senne Lammens, del club Royal Antwerp. Y también por el portugués Diogo Costa, del Porto.