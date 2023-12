escuchar

Con un breve mensaje, Boca hizo oficial la contratación de Diego Martínez como el nuevo entrenador del plantel profesional. “Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El Club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato”, reza el comunicado publicado en la cuenta oficial @estoesboca_ok.

Diego Martínez se reencontrará con el Mundo Boca. No solo con el club en donde trabajó en sus divisiones inferiores durante la etapa en donde el máximo responsable del semillero xeneize era Jorge Coqui Raffo, sino también volverá a tener frente a frente a varios de sus pichones, ahora consolidados en la primera división.

Chicos como Valentín Barco, Equi Fernández, Luca Langoni y Vicente Taborda cuentan con esa ventaja inicial. A todos los conoce desde que hace una década tenía a cargo las categorías 2000 a 2004 y jugar en la Primera de Boca todavía estaba en esa cornisa que separa a los objetivos de los deseos. No todos llegan. También estuvieron bajo su órbita otros pibes que lograron afirmarse, pero que ya no están en el club.

Pero, ¿quién es Diego Martínez? ¿Cómo hizo el hombre que para seducir nada menos que a Juan Román Riquelme hasta considerarlo para que se ponga el buzo de DT?

Diego Martínez hace una década, como DT de la categoría 2004. En la línea de abajo,, con la pelota entre los pies, Valentín Barco

Antes de comenzar a dar indicaciones del otro lado de la línea de cal, este hombre de 45 años realizó una extensa carrera como futbolista. En su caso, en el difícil mundo del ascenso. Siempre como volante por la izquierda, comenzó en 1997 en Ituzaingó y se retiró en 2011 en Estudiantes de Caseros. En el medio, defendió las camisetas de Gimnasia de Concepción del Uruguay, All Boys (dos ciclos) y Temperley. También cosechó experiencia internacional: jugó en el Aurora, de Guatemala, y en Pierikos y Diagoras, de Grecia.

Una vez que colgó los botines se enfocó en la formación deportiva. Se recibió como profesor de educación física en el CEFFAR (Centro de Entrenamiento y Formación Futbolística Argentino), que en su momento funcionaba en La Candela, el mítico espacio donde durante décadas se formaron los futbolistas de Boca. Incluso, en esas tierras se entrenó y en 1981 se concentró Diego Maradona.

El paso de Diego Martínez como DT de Inferiores de Boca:

Cat. 2004 de Infantiles (Colo Barco, Di Lollo)

Cat. 2000 (Molinas, Roffo, Colidio, Obando)

Cat. 2001 (Varela)

Cat. 2002 (Equi Fernández, Medina)

Boca vivió horas de incertidumbre. Después de la efervescente noche del 17 de diciembre, cuando Juan Román Riquelme se proclamó como el nuevo presidente del club gracias al holgado triunfo en las elecciones, el club de la Ribera ingresó en un modo pausa y silencioso que sorprendió a más de uno.

Sobre todo, porque en el medio había una decisión fundamental y necesaria para que se decante todo lo demás (pretemporada y mercado de pases) y era justamente lo que sucedió esta mañana: la designación de un entrenador que se convierta en el sucesor de Jorge Almirón y devuelva al interino Mariano Herrón a la Reserva.

“El domingo vamos a ganar las elecciones y el lunes anunciaremos al técnico”, declaró Riquelme hace justo un mes, poco antes de que el Xeneize derrote a Godoy Cruz, por la última fecha de la Copa de la Liga. Lejos de aquella promesa, el ídolo se mostró en público por última vez el día de la votación, cerca de las 15, cuando rodeado de un centenar de fanáticos se arrimó a las carpas para emitir su sufragio.

Desde entonces, se sumió en el silencio. No salió a celebrar el triunfo en las urnas con los miles de hinchas y socios que lo vivaron a toda hora. No hay foto suya como presidente electo. No salió a hablar en “El Canal de Boca”, como en algún momento se dejó trascender ese mismo 17 de diciembre. De hecho, tampoco hizo declaraciones.

Las únicas fueron puertas adentro, cuando fue el orador principal de una comida para empleados del club, realizada en el salón Juan de Dios Filiberto de La Bombonera. Allí dijo: “Las elecciones del domingo fueron una fiesta y eso fue gracias a ustedes. Ser el presidente de mi club no me va a cambiar la vida, voy a seguir siendo el mismo. Esperemos que sigan colaborando como hasta ahora en el club más grande de América y que para mí es el más grande del mundo. Necesitamos de su apoyo y todos haremos un club mejor”.

Hay un punto más que contribuye a este estadio de indefiniciones, y es precisamente el hecho de que Riquelme aún no entró en funciones. Desde el club dijeron que sería “en la semana” posterior a los comicios, y que incluso en esa conferencia de prensa anunciaría a Diego Martínez como el nuevo DT xeneize, pero eso no pasó. Y el viernes, antes del fin de semana navideño, se dejó trascender que el nuevo presidente entrará en funciones hoy, aunque nadie lo confirma y hasta el momento tampoco se hizo la tradicional convocatoria a los medios para realizar una cobertura histórica. Ocurre que Riquelme es el primer exfutbolista en llegar a la cima dirigencial del club de la Ribera en 75 años. El anterior fue Alfredo López, en 1948.

Riquelme será el primer exfutbolista que se convierte en presidente de Boca desde 1948 BOCA JUNIORS - BOCA JUNIORS

El primer indicio de que las cosas no fluyen como deberían fue la decisión de postergar el inicio de la pretemporada. Después de aquel partido con el Tomba en Mendoza el plantel fue licenciado y debía reencontrarse este martes, para realizar los habituales estudios médicos de pretemporada. En las últimas horas se definió que ese regreso a la rutina se retrase una semana: será el martes 2. Los motivos que esgrimen desde el club es por “un tema de logística”. Sin embargo, hay una realidad más evidente: sin nuevo DT en funciones no hay inicio de pretemporada posible.

Aquí es donde apareció otro inconveniente que finalmente pudo resolverse. Sucede que Martínez aún no lograba desvincularse de Huracán, su exclub, de donde decidió emigrar después de la derrota por penales con Platense en los cuartos de final de la Copa de la Liga y blanquear el seductor llamado de Román.

Desde Parque Patricios están que trinan con el DT. “Al representante (de Diego Martínez) le pagamos por un año de trabajo e interrumpió el vínculo a los cinco meses”, detalló David Garzón, presidente del Globo, en diálogo con Radio Mitre. Y agregó: “Si rompe un proyecto y se va a otro equipo, tiene que haber una compensación para Huracán. Lo tendrá que ver la gente de Legales con el representante del entrenador”.

Martinez logró desvincularse de Huracán, en medio de un conflicto Fotobaires

En esa misma entrevista, Garzón detalló: “Lo nuestro es claro. Es la comisión por adelantado y los seis meses de contrato. Están arreglando los abogados el número que da. No estamos pidiendo ni 500 mil dólares ni un millón. Nosotros solamente reclamamos lo que dice el contrato y lo que pagamos por adelantado. No queremos abusarnos”, explicó. Según pudo averiguar LA NACION, el monto aproximado que reclaman desde las arcas de Parque Patricios es de US$ 300.000.

El fastidio del directivo del Globo se debe a que la indefinición de Boca y de Martínez también le impedía al Globo anunciar a Facundo Sava como su próximo DT.

Por último hay un asunto de agenda que le impedirá a Boca que su plantel realice la pretemporada de forma completa. La noticia, celebrada en Brandsen 805 y en Boca Predio, de que cinco futbolistas del club forman parte del seleccionado Sub 23 que afrontará el Preolímpico (del 20 de enero al 2 de febrero, en Venezuela) altera los planes.

Javier Mascherano citó a Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco, Exequiel Equi Fernández y Cristian Medina, quienes solo podrán trabajar con sus compañeros del Xeneize dos semanas. Pero además, es un hecho que al menos cuatro de ellos se perderán las primeras fechas de la Copa de la Liga, que comienza a fines de enero (el equipo azul y oro debuta ante Platense como visitante y recibe a Sarmiento en la segunda jornada).

Cuando finalmente asuma, Riquelme posará sus ojos en dos de las últimas joyas surgidas del semillero, y que ahora también sumarán minutos como seleccionados. El Consejo hará todo lo posible por mejorarle el contrato a Barco e intentar retenerlo de las ofertas europeas, y a la vez analizará qué hacer con la propuesta recibida desde Brasil por Botafogo, quien ofertó US$ 7.000.000 por el 80% de la ficha de Medina, cifra que en principio resulta insuficiente para las arcas xeneizes.