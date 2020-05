La crisis estalló en Independiente: doce jugadores intimarán al club por una deuda de 190 millones de pesos Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Alberto Cantore Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 5 de mayo de 2020 • 00:08

Patas arriba: La escuela del mundo al revés es un libro del escritor y periodista uruguayo Eduardo Galeano; una obra de un fabulista, aunque las fábulas son verdaderas. El título podría aplicarse al presente de Independiente , un club que tiene como presidente al sindicalista de mayor poder del país, aunque un reclamo gremial, por un atraso salarial, estalló en la institución de Avellaneda. Mientras Hugo Moyano , titular del sindicato de Camioneros y máximo dirigente de los Rojos, salió favorecido con el reparto de fondos que realizó la Superintendencia de Servicios de Salud, en la misma jornada detonó la crisis con el plantel, que reclama una deuda que asciende a 190 millones de pesos .

Una situación que no es novedosa, pero a la que se le achicó el margen de negociación. Silvio Romero, Cecilio Domínguez, Lucas Romero, Juan Sánchez Miño, Martín Campaña, Alan Franco, Gastón Silva, Domingo Blanco, Alexander Barboza, Pablo Hernández, Andrés Roa y Fabricio Bustos , los doce futbolistas que intiman con cartas documentos, una medida que enfureció a algunos dirigentes que criticaron el accionar con frases que profundizan la grieta y alejan la posibilidad de un acuerdo.

Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

Cinco días atrás, el vicepresidente Pablo Moyano , hijo de Hugo, reconocía la problemática, aunque la lectura no fue lo suficientemente profunda. "Nos vamos a hacer cargo de las deudas; no hay problemas con los jugadores en el club", comentó, y a modo de foto por la crisis que provoca el coronavirus lanzó: "Si Barcelona reduce salarios, ¿qué les queda a los clubes de Sudamérica? Parece ser que el único club en el mundo que tiene inconvenientes es Independiente".

Los Moyano no fueron parte de las últimas charlas: Jorge Damiani , secretario deportivo, y el secretario general, Héctor Yoyo Maldonado , resultaron los interlocutores con los referentes del equipo. "Tenemos problemas con el pago de 12 jugadores, evidentemente algunos salarios nos desequilibran la economía porque están dolarizados. Hay jugadores que cobran en dólares y hace dos años que están de vacaciones en el club, a algunos vamos a tratar de negociarlos lo antes posible. Negociaremos con cada jugador y en el futuro habrá una depuración importante", aseveró Maldonado, que con el duro mensaje alimentó las diferencias.

Lucas Romero, el capitán Silvio Romero y Juan Sánchez Miño, tres de los doce futbolistas que reclaman por los atrasos en el pago de los sueldos y contratos Fuente: FotoBAIRES

El capitán Silvio Romero respondió a las palabras del dirigente, expuso las razones y justificó el reclamo. "La situación es extremadamente delicada. El grupo se bancó todos estos meses prácticamente sin cobrar. La deuda es con 18 o 19 jugadores, aunque somos 12 los que vamos a intimar. No queremos quedar libres, si no que nos paguen lo que nos deben", dijo el delantero, en radio La Red. En la charla, resaltó que la demanda es hasta que se paralizó la actividad por la pandemia mundial de Covid-19 y que los más jóvenes -alrededor de diez futbolistas- no están incluidos en la protesta, debido a que prácticamente no tienen retrasos en los salarios. "Nos piden que esperemos 15 días, pero 15 días ya son cinco meses de atraso. Hay una plata que supuestamente va a entrar por el pase de [Nicolás] Figal, pero va a demorar. Nos están haciendo una promesa que no van a poder cumplir. No nos dieron fechas y esto viene desde lejos", describió el goleador.

Los números en rojo se reflejaron en el último balance, aprobado el 27 de septiembre de 2019 solo por los representantes del oficialismo, que marcó un aumento de 518 millones de pesos de pasivo; la cifra total asciende a $ 1.155.382.428. La gestión Moyano, que comenzó en julio de 2014, resultaba modesta en títulos -Copa Sudamericana 2017 y Suruga Bank 2018-, aunque destacada en obras y en lo económico, al punto que se canceló la segunda convocatoria de acreedores. Pero aquella doble conquista internacional empujó a gastar a cuenta imaginando nuevos festejos, los que no asomaron y recrearon la crisis. Sin resultados, las proyecciones de jugar la Copa Libertadores en 2019 y 2020 quedaron truncas; los refuerzos firmaron contratos en dólares y las constantes devaluaciones de la moneda argentina encendieron la mecha. Independiente necesita evitar la explosión, una misión para la que se necesita dinero y a la que no le sobra tiempo.