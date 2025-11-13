Cuándo juega Argentina vs. Angola, por un amistoso internacional: día, hora y TV

La selección argentina visitará a Angola este viernes en el estadio 11 de Novembro de Luanda en su último amistoso del año porque es el único que jugará en la quinta fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA). El encuentro está programado para las 13 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mitelefe.com. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo es el equipo visitante con una cuota máxima de 1.20 contra 16.50 que cotiza su derrota, es decir una victoria del local. El empate llega a 7.30.

Angola vs. Argentina: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Viernes 14 de noviembre.

Hora: 13 (hora argentina).

Estadio: 11 de Novembro (Luanda, Angola).

Árbitro: A confirmar.

TV: TyC Sports y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, Flow, DGO, Telencentro Play y Mi Telefé.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Para el seleccionado africano, que no se clasificó a la próxima cita ecuménica en el Grupo D de las eliminatorias de su continente, el partido es muy especial porque, además de recibir al campeón del mundo con Messi, se desarrollará en el marco de los festejos por los 50 años de su independencia que, justamente, se cumplió el 11 de noviembre y es el nombre que lleva el estadio donde se disputará el amistoso.

Sin figuras rutilantes, se trata de un equipo que no es de los más sofisticados de África ni tiene una rica historia en el deporte más popular del planeta. Sin embargo, motivo de la mencionada celebración, el Gobierno nacional abonó alrededor de 12 millones de dólares de cachet, según medios angoleños, para que la selección argentina visite el país en su mes más importante.

El seleccionado argentino realizó este jueves su último entrenamiento en Alicante, España, en el estadio de Elche a puertas abiertas y convocó a alrededor de 20 mil personas. Posteriormente, viajó a la capital de Angola con varias bajas con respecto al plantel habitual y la presencia de futbolistas que tienen la oportunidad de meterse en la pelea por estar en el Mundial 2026.

Hay algunos indicios de la formación que dispondrá el entrenador Lionel Scaloni y se perfilan para jugar habituales titulares como Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lionel Messi y Lautaro Martínez. En el arco, sin Emiliano ‘Dibu’ Martínez, se perfila para atajar Gerónimo Rulli mientras que el lateral derecha sería Juan Foyth. El mediocampista interior izquierdo puede ser Giovani Lo Celso o Nico Paz.

Posibles formaciones

Angola: Hugo Marques; Clinton Mata, Kialonda Gaspar, David Carmo, Augusto Carneiro; Alfredo Ribeiro, Benedito Mukendi, Antonio Muanza; Zito Luvumbo, Cristovao Paciencia y Francisco Sacalumbo. DT: Patrice Beaumelle.

Argentina: Gerónimo Rulli; Juan Foyth, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso o Nicolás Paz; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada. DT: Lionel Scaloni.

Lionel Scaloni arma una formación con los habituales titulares para visitar a Angola Marcelo Endelli - Getty Images South America

Argentinos y angoleños se enfrentaron una sola vez en la historia. Fue un amistoso en la previa del Mundial Alemania 2006 en Salerno, Italia, con victoria de la albiceleste 2 a 0 con goles de Maxi Rodríguez y Juan Pablo Sorín. Lionel Messi y Lionel Scaloni ingresaron desde el banco de suplentes.