Dónde juega Yassine Bounou, el arquero de Marruecos que le atajó un penal a Mbappé

El arquero de la selección de Marruecos, Yassine Bounou (conocido como Bono), se convirtió rápidamente en una de las figuras del Mundial 2026. Su actuación no deja de mejorar, y el foco volvió a ponerse en él este jueves cuando atajó el penal pateado por Kylian Mbappé en el partido frente a Francia por los cuartos de final. Así, se convirtió en el primer penal de la estrella del equipo de Deschamps que no se convierte en gol en una Copa del Mundo.

El arquero de 34 años, nació en Montreal, Canadá, y se destacó durante su paso por el fútbol europeo. Sin embargo, actualmente juega en el Al-Hilal de Arabia Saudita y se plantó como un referente fundamental para el equipo marroquí en esta competición.

A pesar de haber nacido en el país norteamericano, tenía tres años cuando sus padres -ambos marroquíes-, volvieron a Casablanca, su ciudad de origen. Allí comenzó su carrera en el Wydad AC. Más tarde, cruzó de continente y llegó al Atlético de Madrid, el Real Zaragoza y el Girona.

El arquero de Marruecos durante el partido por cuartos de final frente a Francia Matt Slocum - AP

Sin embargo, se destacó como arquero durante su tiempo en el Sevilla, club con el que ganó dos Europa League en 2020 y 2023. Su nombre se hizo conocido a nivel mundial tras su rendimiento en el Mundial de Qatar, donde Marruecos comenzó a destacarse como seleccionado.

Fue clave durante el partido ante España por octavos de final, en el que contuvo dos remates en la definición por penales y metió a su país entre los ocho mejores de la competición en 2022.

Luego, firmó con el Al Hilal de Arabia Saudita, donde permanece hasta hoy. Durante su debut en el Mundial de Clubes fue el responsable de atajar un penal al uruguayo Federico Valverde, figura del Real Madrid, y luego destacarse durante el triunfo frente al Manchester City.

Yassine Bounou le ataja el penal a Pablo Sarabia durante el Mundial 2022 Julio Cortez - AP

Bono llamó la atención de los argentinos cuando declaró que tenía el deseo de jugar algún día en River. “Yo a los hinchas de River y a toda la Argentina los llevo dentro de mi corazón. Los quiero mucho y les agradezco por la buena onda siempre”, aseguró, y sumó: “Yo siento que tengo familia en Argentina, en River”.

Bono tiene contrato en el club saudí hasta mediados de 2026. “El fútbol siempre son circunstancias. A veces las cosas se dan, otras no, hay contratos. River siempre fue una ilusión desde muy chico. En el fútbol no se sabe dónde puedes terminar. Hay un tema de familia, no es tan sencillo. Depende mucho del lugar. Arquero solo hay uno y no es fácil que se dé la oportunidad”, señaló en ese entonces.

Bono es también fanático de Ortega, a tal punto que su perro se llama Ariel por el histórico delantero del Millonario.

Yassine Bounou, el arquero de la selección Marroquí es fanático de River

Su actuación frente a Francia

En Boston, apenas comenzado el partido, el equipo europeo tuvo una gran llegada, donde casi todos los jugadores la tocaron en el sector ofensivo. La jugada fue girando y Mbappé se quedó con la pelota. Remató potente y Bono la mandó al córner. Tras la salida del tiro de esquina, el centro de Dembelé fue para Upamecano, que cabeceó y volvió a lucirse Bono.

Ya a los 25 minutos el árbitro cobró penal tras un contraataque de Francia donde Mazroui cometió falta sobre Mbappé. Sin embargo, el francés le pegó muy débil y el arquero marroquí tapó el remate. Es la primera vez que erró un penal en mundiales.

El penal fue el momento destacado del primer tiempo en Boston. Bono se estableció como figura y continuó con sus impactantes atajadas: el minuto 35 Doué la recuperó en tres cuartos de la cancha con un gran quite, se fue hacia el frente, le pegó de derecha y Bono la tapó al córner.

Ya en el segundo tiempo, Bono no pudo hacer nada frente a los remates de Mbappé y Dembelé que terminaron en gol.