Dónde ver en directo online Argentina vs. Italia por el Mundial Sub 20 Chile 2025

La selección argentina Sub 20 ya está en octavos de final del Mundial Sub de Chile 2025. Pero así y todo, pretende conseguir una nueva victoria ante Italia y luego de haberse impuesto a Cuba y Australia para terminar en la cima del Grupo B y tener el mejor cruce posible en la próxima instancia. De todos modos, también un empate le alcanzaría para cumplimentar tal objetivo. El encuentro, que inicia a las 20 (horario argentino) se puede seguir en vivo por televisión a través de Dsports y Telefé o minuto a minuto en canchallena.com.

El seleccionado argentino viene de imponerse en sus dos primeras presentaciones, con muy buenas actuaciones, pero el de este sábado será quizás su oponente más complicado. La Azzurra, justamente, fue finalista en la última edición del Mundial Sub 20 que se desarrolló en la Argentina y que ganó Uruguay.

La selección argentina va por más en el Mundial Sub 20; enfrenta a Italia y quiere ganar el grupo Andre Penner - AP

Argentina Sub 20 vs. Italia Sub 20: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo D del Mundial 2025.

Día: Sábado 4 de octubre.

Hora: 20 (horario argentino.

Estadio: Estadio Elías Figueroa Brander, Valparaíso, Chile.

Árbitro: Keylor Herrera (Costa Rica).

Argentina Sub 20 vs. Italia Sub 20: cómo ver online

El encuentro está programado para este sábado a las 20 (horario argentino) en Valparaíso, Chile, y se puede ver en vivo por televisión a través de DSports y Telefé. Quienes cuenten DGO pueden sintonizar ambos canales, mientras que aquellos que tengan Flow y Telecentro Play podrán encontrar solo el segundo, que a la vez está disponible en la plataforma digital Mitelefe.com. Salvo para el último caso, se necesita tener una suscripción activa, ser cliente de un cableoperador. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

DSports (DGO).

Telefé (DGO, Flow, Telecentro Play, Mitelefe.com).

Minuto a minuto: canchallena.com.

El conjunto dirigido por Diego Placente ya está clasificado a octavos de final porque lidera la tabla de posiciones con puntaje perfecto gracias a sus triunfos sobre Cuba 3 a 1 y Australia 4 a 1. Así, afrontará el último partido de la primera etapa con el objetivo de quedar en lo más alto de la zona para tener un cruce más favorable.

Teniendo en cuenta que su escolta es su rival de turno con cuatro unidades, a la Argentina le alcanzará con empatar para ser primero. Los italianos le arrebatarán el liderazgo si se imponen y quedarán por detrás suyo ante una igualdad. En caso de caer ante los sudamericanos, serán segundos si los cubanos no superan a los Socceros. En caso de una victoria de los centroamericanos, entrará en juego la diferencia de goles.

El formato de juego hace que, por los resultados que se dieron en la zona, es probable que avancen tres seleccionados a la próxima etapa. Para la fase inicial de la Copa del Mundo, los 24 equipos fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada una. Se enfrentan todos contra todos a una ronda en cada grupo (36 partidos) y, además de los dos líderes de cada uno, se clasificarán a octavos de final los cuatro mejores terceros entre todas las zonas. Desde entonces habrá cruces de eliminación directa hasta la definición.

Resultados, fixture y tabla de posiciones del grupo D del Mundial Sub 20

Fecha 1

Italia 1-0 Australia.

Cuba 1-3 Argentina.

Fecha 2

Italia 2-2 Cuba.

Argentina 4-1 Australia.

Fecha 3

Argentina vs. Italia - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

Australia vs. Cuba - Sábado 4 de octubre a las 20 en el estadio Nacional.



