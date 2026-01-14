Dónde ver en directo online Boca vs. Millonarios, por un amistoso de verano

Boca y Millonarios de Colombia se enfrentan este miércoles en un amistoso de pretemporada con un significado especial: la Copa Miguel Ángel Russo. El encuentro, programado para las 19 (horario argentino), se disputa en la Bombonera y fue acordado para rendir homenaje al director técnico fallecido en 2025, cque dejó una marca imborrable en ambos clubes. Se puede ver en vivo únicamente por streaming a través de Disney+ Premium.

El xeneize se prepara para un 2026 que lo encuentra urgido de volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. Tras dos años de ausencia, regresa a la Copa Libertadores, el certamen que lo obsesiona desde 2007, año de su última consagración. La ansiada séptima es el gran objetivo de la nueva temporada. Sin embargo, además del desafío internacional, afrontará al menos tres torneos locales: Apertura, Clausura y Copa Argentina.

La Copa Libertadores es el trofeo que tiene en vilo a Boca, que sueña con ganarla por séptima vez Ricardo Moraes - Reuters

El conjunto colombiano, que viene de caer 1 a 0 ante River el domingo, también se alista para una temporada con múltiples frentes, ya que disputará cuatro certámenes. A nivel local, tendrá el Torneo Apertura (enero a junio), el Torneo Finalización (julio a diciembre) y la Copa Colombia. En el plano internacional, participará en la Copa Sudamericana, en la que iniciará en rondas preliminares. Allí se medirá con Atlético Nacional para asegurarse un lugar en la etapa de grupos.

La última vez que Boca y Millonarios se cruzaron fue el 25 de julio de 2012, en un amistoso en el que el xeneize se impuso por 2 a 1 en Bogotá, con goles de Cristian Chávez y Walter Ervitti (José Luis Tancredi anotó para los colombianos).

De cara al amistoso, el DT de Boca, Claudio Úbeda, planea ensayar un esquema táctico diferente al 4-4-2 de 2025. La idea es probar un 4-3-3 definido, con un doble cinco, un volante libre, extremos abiertos y una única referencia de área. De concretarse, la gran sorpresa sería la inclusión de Kevin Zenón, de casi nulo rodaje en los últimos meses del año pasado, en el once inicial: jugaría de 7.

Kevin Zenón sería la apuesta de Claudio Úbeda para el primer amistoso de Boca en este 2026 ALEX GRIMM� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

La posible formación de Boca sería con Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Ander Herrera; Kevin Zenón, Miguel Merentiel y Exequiel Zeballos. Millonarios, por su parte, saldría con Diego Novoa; Carlos Sarabia, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Alex Moreno Paz, Danovis Banguero; David Silva, Mateo García, Stiven Vega; Carlos Darwin Quintero y Leonardo Castro o Radamel Falcao.

Hasta el momento, el xeneize no anunció refuerzos para 2026. La incorporación de Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, sigue sin concretarse y en el Mundo Boca comienza a agotarse la paciencia. Los cafeteros, por el contrario, ya sumaron a siete futbolistas, destacándose el regreso de Radamel Falcao y la llegada a préstamo del delantero argentino Rodrigo Contreras, procedente de Antofagasta de Chile, hasta fin de año.