Boca Juniors vs. Olimpia: cuándo se juega el partido amistoso de verano en San Nicolás

El segundo y último encuentro de preparación del xeneize todavía no fue oficializado, pero se disputará una semana antes del arranque del Torneo Apertura 2026
Boca Juniors tiene marcado a fuego en el almanaque 2026 el domingo 25 de enero porque es el día que hará su debut oficial ante Deportivo Riestra en la Bombonera por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura. Con el objetivo de llegar en plenas condiciones a ese encuentro, la entidad presidida por Juan Román Riquelme diagramó dos encuentros amistosos y el último de ellos será ante Olimpia de Paraguay.
Si bien todavía no se oficializó la participación del elenco guaraní, el encuentro será el domingo 18 de enero en el estadio Único de San Nicolás. En un primer momento, el rival del xeneize iba a ser Nacional de Uruguay, pero desistió de hacerlo y el club del barrio porteño de La Boca tuvo que buscar otro contrincante.
El escenario de la ciudad del norte de la Provincia de Buenos Aires es conocido para Boca porque allí disputó un encuentro (también amistoso) en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó 2 a 0.
El xeneize realiza su pretemporada en el predio que tiene en Ezeiza al mando del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda. Todavía no incorporó ningún refuerzo y está al caer el colombiano Marino Hinestroza. Lo que sí oficializó la institución fue la renovación de los contratos de Milton, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Ander Herrera y los arqueros Leandro Brey y Javier García.
El único amistoso que, de momento, tiene oficializado Boca es ante Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero en la Bombonera. Allí se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al fallecido ex-DT del club que también dirigió al equipo cafetero y dejó un gran recuerdo en sus hinchas.
Cronograma de amistosos de Boca en el verano 2026
Miércoles 14 de enero
- 19: Boca Juniors vs. Millonarios de Colombia - La Bombonera.
Domingo 18 de enero
- Hora a confirmar: Boca Juniors vs. Olimpia de Paraguay (a oficializar) - Estadio Único de San Nicolás.
El 2026 de Boca Juniors
Este año el xeneize intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. El xeneize integra la zona A y en el primer campeonato debutará en el mencionado duelo frente al Malevo. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.
En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en fecha a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.
El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.
Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.
Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026
- Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra - Lunes 25 de enero a las 18.30
- Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca - Miércoles 28 de enero a las 22.15.
- Fecha 3: Boca vs. Newells - Domingo 1° de febrero a las 19.15.
- Fecha 4: Vélez vs. Boca - Domingo 8 de febrero a las 22.15.
- Fecha 5: Boca vs. Platense - Domingo 15 de febrero a las 19.30.
- Fecha 6: Boca vs. Racing (Interzonal) - Viernes 20 de febrero a las 20.
- Fecha 7: Lanús vs. Boca - A confirmar.
- Fecha 8: Boca vs. Gimnasia de Mendoza - Sábado 28 de febrero a las 17.45.
- Fecha 9: Central Córdoba vs. Boca - Domingo 8 de marzo a las 19.15.
- Fecha 10: Boca vs. San Lorenzo - Miércoles 11 de marzo a las 19.45.
- Fecha 11: Unión vs. Boca - Domingo 15 de marzo a las 22.
- Fecha 12: Boca vs. Instituto - Domingo 22 de marzo a las 20.
- Fecha 13: Talleres vs. Boca - Fin de semana del 5 de abril.
- Fecha 14: Boca vs. Independiente - Fin de semana del 12 de abril.
- Fecha 15: River vs. Boca (Interzonal) - Fin de semana del 19 de abril.
- Fecha 16: Defensa y Justicia vs. Boca - Fin de semana del 26 de abril.
