Boca Juniors vs. Olimpia: cuándo se juega el partido amistoso de verano en San Nicolás

Boca Juniors tiene marcado a fuego en el almanaque 2026 el domingo 25 de enero porque es el día que hará su debut oficial ante Deportivo Riestra en la Bombonera por la primera fecha del Grupo A del Torneo Apertura. Con el objetivo de llegar en plenas condiciones a ese encuentro, la entidad presidida por Juan Román Riquelme diagramó dos encuentros amistosos y el último de ellos será ante Olimpia de Paraguay.

Si bien todavía no se oficializó la participación del elenco guaraní, el encuentro será el domingo 18 de enero en el estadio Único de San Nicolás. En un primer momento, el rival del xeneize iba a ser Nacional de Uruguay, pero desistió de hacerlo y el club del barrio porteño de La Boca tuvo que buscar otro contrincante.

Aunque resta oficializarse, Olimpia de Paraguay será el segundo rival de Boca en la pretemporada Olimpia de Paraguay

El escenario de la ciudad del norte de la Provincia de Buenos Aires es conocido para Boca porque allí disputó un encuentro (también amistoso) en enero de 2025 ante Juventude de Brasil, al que derrotó 2 a 0.

El xeneize realiza su pretemporada en el predio que tiene en Ezeiza al mando del cuerpo técnico encabezado por Claudio Úbeda. Todavía no incorporó ningún refuerzo y está al caer el colombiano Marino Hinestroza. Lo que sí oficializó la institución fue la renovación de los contratos de Milton, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Ander Herrera y los arqueros Leandro Brey y Javier García.

El único amistoso que, de momento, tiene oficializado Boca es ante Millonarios de Colombia el miércoles 14 de enero en la Bombonera. Allí se pondrá en juego la Copa Miguel Ángel Russo en homenaje al fallecido ex-DT del club que también dirigió al equipo cafetero y dejó un gran recuerdo en sus hinchas.

Cronograma de amistosos de Boca en el verano 2026

Miércoles 14 de enero

19: Boca Juniors vs. Millonarios de Colombia - La Bombonera.

Domingo 18 de enero

Hora a confirmar: Boca Juniors vs. Olimpia de Paraguay (a oficializar) - Estadio Único de San Nicolás.

Boca jugará su segundo amistoso de la pretemporada 2026 en el Estadio Único de San Nicolás Copa Argentina

El 2026 de Boca Juniors

Este año el xeneize intentará volver a levantar trofeos, algo que no consigue desde marzo de 2023. En el plano local, competirá en el Apertura y el Clausura. El xeneize integra la zona A y en el primer campeonato debutará en el mencionado duelo frente al Malevo. En la fecha 6, la de los interzonales, se verá las caras con Racing en la Bombonera el viernes 20 de febrero a las 20 mientras que el Superclásico ante River será en la jornada 15.

En la Copa Argentina, certamen en el que se mantiene como el máximo ganador con cuatro títulos, debutará frente a Gimnasia de Chivilcoy, uno de los representantes del Federal A, el martes 24 de febrero en fecha a definir. En caso de avanzar, se enfrentará a Sarmiento de Junín o Tristán Suárez. Con los restantes equipos grandes podría cruzarse en instancias más avanzadas: a Racing lo vería en cuartos de final, a San Lorenzo en semifinales, y a River e Independiente en la final.

El sorteo para determinar en qué grupo de la Libertadores quedará ubicado se llevará a cabo en la semana del 18 de marzo de 2026, al término de las tres rondas preliminares que darán a conocer los últimos clasificados. Como referencia, esta es la instancia en la que Boca quedó eliminado en 2025, cuando perdió por penales con Alianza Lima, de Perú, tras empatar 2 a 2 en el resultado global de la serie.

Lo único que, hasta el momento, sabe el xeneize, es que será uno de los cabezas de serie. El único de la Argentina. Por este motivo, integrará el Bombo 1, reservado para los campeones y los mejores ubicados del ranking de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Allí también aparecen pesos pesados como Flamengo (vigente campeón), Palmeiras (subcampeón en ejercicio), Peñarol, Nacional y Liga de Quito.

Claudio Úbeda fue ratificado al frente de Boca para la temporada 2026

Fixture de Boca en el Torneo Apertura 2026