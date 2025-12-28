Dónde ver en directo online en la Argentina la Copa Africana de Naciones 2025

La Copa Africana de Naciones Marruecos 2025 es el último certamen de selecciones de este año y el primero del siguiente porque comenzó el 21 de diciembre y terminará el 18 de enero con la final en la que se conocerá al campeón.

Los partidos del campeonato no se emiten por TV ni sus plataformas digitales en la Argentina. La única alternativa para ver los duelos es el canal de You Tube de Claro Sports, que no requiere ser cliente ni suscriptor para acceder al contenido.

Egipto es el máximo campeón de la Copa Africana de Naciones con siete estrellas FRANCK FIFE� - AFP�

Esta es la 35ª edición del certamen más importante de selecciones de África y se desarrolla entre fines de 2025 y principios de 2026 a raíz de que la fecha estipulada inicialmente (junio-julio de 2025) fue ocupada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) con el Mundial de Clubes en el que se consagró Chelsea. La sede inicial elegida había sido Guinea, que heredó la organización de Costa de Marfil y, luego, fue despojaba por no cumplir con los procesos estipulados por la CAF. Así, se realizó una nueva licitación y ganó Marruecos.

Del torneo participan 24 equipos, los cuales fueron divididos en seis zonas de cuatro integrantes cada uno y se enfrentan todos contra todos a una ronda. Los dos líderes de cada una junto a los cuatro mejores terceros avanzan a los octavos de final.

En total se desarrollan 52 partidos en nueve estados de seis ciudades diferentes. En Rabat, la capital, se compiten en los escenarios Moulay Abdellah, Olímpico, Moulay Hassan y Al Barid; en Casablanca en el Mohammed V; en Tánger en el Ibn Battouta; en Agadir en el Adrar; y en Marrakech y Fez en recintos que llevan el nombre de la propia localidad.

Zambia es uno de los 24 participantes de la Copa Africana de Naciones 2025-2026 ABDEL MAJID BZIOUAT� - AFP�

Tabla de campeones de la Copa de África

Los 34 torneos que se completaron de la Copa Africana de Naciones hasta el momento los ganaron 15 países diferentes. El máximo campeón es Egipto con siete coronas en 1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008 y 2010 seguido de Camerún con cinco vueltas olímpicas. El podio lo completa Ghana, con cuatro. El último vencedor es Costa de Marfil, que se llevó el trofeo en 2023 y llegó a tres conquistas junto a Nigeria, su derrotado en la definición.