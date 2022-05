Eduardo Berizzo dirigirá a Chile y ya es el sexto DT argentino en Conmebol

La mala campaña de la selección de Chile en las últimas eliminatorias sudamericanas desencadenó en la salida del entrenador uruguayo Martín Lasarte. Pero la federación ya tiene un nuevo director técnico: el argentino Eduardo Berizzo comandará La Roja. Toto llega luego de ser destituido de la selección de Paraguay hace siete meses, pero con suficiente espalda como para encaminar su nuevo proceso. Su paso por O’Higgins, club en el que fue campeón, y ser ayudante de Marcelo Bielsa durante su ciclo como entrenador de Chile son dos de los antecedentes que generaron confianza en el argentino de 52 años, que tendrá su séptimo desafío como director técnico principal.

La información se dio a conocer con un comunicado en el sitio de Internet: “La Federación de Fútbol de Chile, encabezada por su Presidente Pablo Milad, informa que llegó a un completo acuerdo con el señor Eduardo Berizzo y su staff, para que dirija a la Selección Chilena Absoluta para el próximo proceso”. La publicación también detalla el gran conocimiento de Berizzo del fútbol de ese país: “Cuenta con una destacada carrera como futbolista y seleccionado nacional argentino, y como técnico presenta pasos importantes por Estudiantes de la Plata, O’Higgins de Rancagua, equipo con el cual se proclamó campeón del fútbol chileno, y tiene pasos también en Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de España. Su última experiencia fue en el seleccionado paraguayo de fútbol”.

Además, ya está pautada la fecha y el lugar de la presentación del cordobés, de cuyo contrato todavía no se sabe la duración: “Se realizará el lunes 30 de mayo, a las 11 horas en el auditórium de la ANFP, ubicado en Avenida Quilín 5635, Peñalolén, donde también se efectuará una conferencia de prensa para todos los medios debidamente acreditados”, cierra el comunicado. Berizzo extenderá la tradición de entrenadores argentinos a cargo de La Roja; lo antecedieron Marcelo Bielsa, Jorge Sampaoli, Juan Antonio Pizzi, José Salerno, Alejandro Scopelli, Claudio Borghi y Vicente Cantatore.

A pesar de haber sido despedido por la federación paraguaya en octubre pasado, en medio de una campaña irregular de dos años, en Chile sobran los motivos para confiar en Berizzo, que tuvo una relación muy directa con el país. Entre 2007 y 2010 fue ayudante de campo de Bielsa en la selección, cuando el equipo marcó el inicio de una generación dorada y disputó la Copa del Mundo de Sudáfrica, donde alcanzó los octavos de final. Luego, Toto tuvo una exitosa gestión en O’Higgins, de 2012 a 2014. En el club de Rancagua, el argentino clasificó dos veces al equipo para la Copa Sudamericana y obtuvo en 2013 el Torneo Apertura, la primera conquista de la institución. También se coronó campeón de la Supercopa de Chile en 2014.

Berizzo en su época de ayudante de campo de Marcelo Bielsa en La Roja, entre 2007 y 2010, cuando nació la generación dorada de Chile.

El arribo de Berizzo a Chile marca un número sorprendente sobre la presencia de seleccionadores argentinos en el fútbol sudamericano: seis sobre 10 equipos. El oriundo de Cruz Alta, Córdoba, se suma a Gustavo Alfaro, que prepara a Ecuador; José Pekerman, DT de Venezuela; Guillermo Barros Schelotto, de Paraguay; Ricardo Gareca, de Perú, y Lionel Scaloni, de la Argentina. Además, existen chances de que la lista se amplíe a ocho: Gerardo Martino interesa a Colombia y Pizzi y Sergio Batista atraen a Bolivia.

Chile y la posibilidad de ir a Qatar 2022

La contratación a Berizzo se da en una contexto de ilusión para los chilenos, a raíz de la no clasificación para el Mundial de Qatar. La federación presentó hace unos 20 días ante FIFA una denuncia en contra de su similar de Ecuador por “uso de certificado de nacimiento falso, falsa declaración de edad y falsa nacionalidad” del jugador Byron Castillo, que habría nacido en Colombia. Pero la Federación de Fútbol de Ecuador (FEF) rechazó la denuncia y aseguró en un comunicado que Castillo está “debidamente inscrito en la autoridad legal competente” y cuenta “con toda la documentación nacional en regla”.

Si FIFA acogiere y diera por correcta la denuncia de Chile, Ecuador perdería los puntos de los partidos en los que actuó Castillo en la eliminatoria sudamericana, en la que la tricolor terminó cuarta y obtuvo el último cupo directo de la región en Qatar 2022. En ese caso la plaza pasaría a manos de Chile, que acabó séptimo. Pero nada es seguro. Un escenario posible es que FIFA desestime la protesta. Otro es que tome en cuenta el reclamo y quite los puntos a Ecuador, y entonces cambie la tabla de posiciones. En ese caso, se abrirán dos caminos: que FIFA determine que Perú pase a ser un clasificado directo y Chile juegue el repechaje, o que Perú mantenga su lugar en el repechaje y Chile vaya al Mundial.

Su lucha contra el cáncer

La noticia de que a Berizzo le habían detectado cáncer de próstata se hizo pública en noviembre de 2017. Una semana después, el entonces DT de Sevilla se sometió a una operación de extirpación del tumor. El procedimiento fue exitoso y, en menos de un mes, Toto volvió a su trabajo. A fines de diciembre, los directivos del club andaluz lo despidieron, argumentando que los resultados no eran los esperados. A partir de ese momento Berizzo no firmó con ningún otro club y se enfocó en su recuperación. Luego, ya con la buena noticia de su curación, estaba en condiciones de afrontar nuevos desafíos profesionales y se convirtió en entrenador de Athletic Bilbao.

El festejo de su primer título de campeón como entrenador, en el Apertura chileno de 2013, al mando de O´Higgins.

Años más tarde rompió el silencio sobre su enfermedad y detalló cómo superó el cáncer: “Lo asumí previendo que podía suceder, como sucedió, y lo afronté con la fuerza de resolverlo. Ha sido una situación rápida. No me siento una verdadera víctima, aunque me tocó sufrir las consecuencias de esta enfermedad, pero realmente mi tratamiento ha sido muy corto, fui operado y no necesité otro tratamiento. Lo mío ha sido relativamente controlable; no he transitado momentos tan difíciles como sí pasa gente que necesita tratamiento y a la cual le mando desde mi más humilde lugar mi admiración por la fuerza de voluntad con la que afronta una lucha, una batalla que no da tregua y que somete a una dureza mental extrema. Volví a ser una persona de la calle, común y corriente, como cualquiera”.