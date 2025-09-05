El afectuoso saludo entre Messi y Charly García a la salida del estadio tras la goleada de la selección: “Que Dios te bendiga”

La selección argentina enfrentó este jueves a Venezuela por eliminatorias, en lo que fue un partido especial, ya que tuvo la última actuación de Lionel Messi con la camiseta albiceleste de local en un encuentro oficial. El Estadio Monumental estuvo colmado porque nadie quería perderse la despedida del capitán, ni siquiera Charly García, que incluso saludó al campeón del mundo.

El músico estuvo en las tribunas de la cancha de River para presenciar el último partido del seleccionado local en la Argentina antes del Mundial 2026. En una grada particular, estuvo acompañado por una persona que lo trasladó en silla de ruedas y vio el partido desde un sector privilegiado.

Así, después del partido, Charly García visitó el vestuario de la selección argentina y saludó a los jugadores que golearon 3 a 0 a la Vinotinto. Se tomó fotos con Messi, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y hasta con Claudio “Chiqui” Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).

Charly García estuvo un rato largo con Messi. Incluso, cuando el jugador terminó de hablar con la prensa, el artista pasó por al lado suyo y ambos se retiraron juntos.

ENCUENTRO ENTRE LEYENDAS: ¡el saludo entre Leo Messi y Charly García en las calles del Más Monumental!



Sin embargo, el momento más tierno y que enloqueció las redes sociales se vivió a la salida del estadio, cuando el cantante se acercó al auto del capitán a saludarlo, mientras una multitud de personas filmaba la escena. “Chau, que Dios te bendiga”, le dijo Charly García a Messi mientras le daba la mano. Luego despidió al futbolista y a Antonela Roccuzzo -que también miraba emocionada desde el vehículo- y les lanzó un beso.

A flor de piel, este jueves Messi disputó su último partido oficial como local con la selección y, además, el último de las eliminatorias para el Mundial 2026, ya que, tal como anticipó, no viajará a Ecuador para cerrar la competencia este martes. El propio Lionel Scaloni le dijo que descanse y no viaje, y lo explicó: “Hizo un esfuerzo enorme y se merece un merecido descanso y estar con su familia. Terminó muy cansado y cargado. Tendría que haber salido y no lo hizo por la emotividad del partido”.

“Lo de Messi, que estaba emocionado, me lo dijeron después. Está bien que eso pase, es una situación linda. No me gusta mirar para atrás, pero si lo hago, pasaron cosas para que la gente festeje“, continuó sobre el partido.