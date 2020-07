Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de julio de 2020 • 10:41

Nada parece ayudar a Barcelona. Ni los resultados, ni las reacciones de sus futbolistas, los gestos de los rivales, ni las palabras de ex jugadores. En esta oportuidad, el francés Christophe Dugarry , que jugó en el equipo catalán en la temporada 1997/98, fue invitado al programa RMC Sports para charlar de la situación de Antoine Griezmann y su reflexión terminó con una desmedida y desubicada crítica hacia Lionel Messi. Incluso, desató una ola de críticas porque trató al rosarino de "medio autista".

Dugarry lejos está de ser una referencia dentro del mundo Barcelona, sin embargo, sus declaraciones en el caso Griezmann tomaron una dimensión... Intentó explicar que el delantero francés debe dar un golpe sobre la mesa dentro del vestuario y enfrentarse con Messi, ya que es el futbolista señalado como el responsable de manejar las acciones en la intimidad culé. " ¿De qué tiene miedo (Griezmann), de un muchacho que mide 1,50 y que es medio autista? Lo único que tiene que hacer es poner los h... sobre la mesa en algún momento ", dijo Dugarry.

La lamentable reflexión de Dugarry quedó en el aire y el ex futbolista siguió hablando acerca de la relación de Griezmann y Messi y lejos de bajar el tono de su declaración siguió sumando hostilidad en el mensaje: "Hace un año que se viene diciendo que tiene un problema con Messi. Tiene que darle un tartazo en la cara".

Christophe Dugarry Fuente: Reuters

Sin ningún tipo de reparos, las críticas de Dugarry fueron para todas las partes, porque después de atacar a Messi, se ocupó de dejar en claro que el juego de Griezmann tampoco colaborar para el momento de Barcelona: "Es cierto que Messi podría darle más pases, pero sinceramente no me sorprende. Griezmann pierde balones, juega con la pierna encogida. Griezmann debería ir a hablar con Messi para solucionar el problema".

No se detuvo y en medio de tantas críticas, también lo apuntó a Quique Setién y puso en duda su capacidad para estar al frente de Barcelona: "Es un entrenador que patina totalmente. Setién es buena gente, pero no tiene el nivel. No sabía a quién cambiar. Cambió a Sergio Busquets en el minuto 85 para meter a Ansu Fati y lanzó a Griezmann en el minuto 90. No era algo contra Griezmann. Es que no sabe cómo hacer jugar a su equipo. Está superado. Estoy convencido de que no tiene nada contra Griezmann, lo único es que está superado", finalizó.