El “berrinche” de Vinicius en el clásico está agotando la paciencia en Real Madrid

El clásico español dejó un saldo perfecto para Real Madrid porque no sólo se impuso por 2-1 ante Barcelona, sino que extendió su racha de victorias y se consolidó como líder de la Liga. Aunque en medio de la alegría, en el mundo de la Casa Blanca se encendió una luz de alerta por una situación que cada vez resulta más incómoda para quienes conducen la institución: el comportamiento del brasileño Vinicius Junior, ya que cuando fue reemplazado hizo un desplante insólito que quedó a la vista del todo el mundo.

Los medios españoles se enfocaron en el enojo del brasileño cuando a los 72 minutos de juego fue reemplazado para que ingresara Rodrygo. Las cámaras captaron el momento en el que Vinicius comenzó a protestar por abandonar el campo y, según DAZN, se dieron estos cruces. El brasileño comenzó a señalarse el pecho y a decir: “¿Yo? ¿Yo? ¡Míster, míster!”. Y después de ese reclamo, se dio la explosión final: “A tomar por c...”. Xabi Alonso, por su parte, trataba de atemperar el conflicto: “¡Venga Vini, h**tia!”. Incluso, aseguran que cuando Vinicius se iba hacia el vestuario, comenzó a gritar: “¡Siempre yo! Yo me voy del equipo... Me voy, mejor me voy”.

Incluso Marca, el medio de Madrid más cercano a las autoridades de la Casa Blanca del fútbol, también se enfocó en este berrinche de Vinicius y explicó que algunos directivos del club entendieron la reacción del brasileño, pero la consideran “innecesaria” en un contexto como en el que sucedió. “Vinicius no puede montar ese show. Es cierto que quizá Xabi se adelantó mucho en el cambio, pero es el tercer capitán y debe dar ejemplo”, escribió en una de sus notas el medio español, que explicó que son palabras que les llegaron desde Valdebebas, el búnker de entrenamiento de Real Madrid.

La actitud de Vinicius en el cambio fue, lógicamente, abordada por Xabi Alonso en la conferencia de prensa posterior al clásico y el entrenador buscó darle calma a la situación: “Ahora disfrutaremos y en su momento hablaremos de estas cosas dentro del vestuario, por supuesto”.

Vinicius jr to Yamal: “ you talk too much, talk now”



Yamal: “ You lost the ballonD’or for same reason ” 😭😭😭



pic.twitter.com/6axw8mgoJv — 𝙷𝚊𝚛𝚛𝚒𝚜𝚘𝚗 (@fcbharrison) October 26, 2025

No es un evento aislado y son varias las actitudes infantiles de Vinicius. El medio español Marca aseguran que, por lo pronto, Xabi Alonso le quitó la categoría de intocable y eso se traduce en que fue suplente en tres de 13 encuentros y sólo jugó todos los minutos en tres de esos diez choques en que estuvo desde el arranque.

En el club blanco esperan que se de una charla entre Xavi y Vini. Si bien el equipo descansará este lunes y este martes, algunos aseguran que el encuentro entre el entrenador y el brasileño se produzca en las próximas horas. Además, Marca explica que en el Madrid “se valora el regreso casi inmediato de Vini desde el vestuario, al que se fue directo tras el cambio, y su participación en las celebraciones de los jugadores blancos tras la victoria. También hubo abrazo entre el brasileño y Xabi”.

Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior reacts to his substitution during the Spanish league football match between Real Madrid CF and FC Barcelona at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on October 26 , 2025. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)� OSCAR DEL POZO� - AFP�

Crece ahora la expectación por las palabras de Xabi Alonso. En Sport entienden que es posible que la actitud del brasileño pueda ser tomada como una falta grave de respeto. Y explican: “Todo ello teniendo en cuenta que el contexto es importante, ya que la renovación de Vinicius está totalmente parada en este punto y tiene menos de dos años de contrato”.

Lo que está claro es que la escena de Vinicius en el clásico con Barcelona abrió otro escenario incómodo y que evidentemente en Real Madrid tienen cada vez menos tolerancia con el brasileño.