El insulto y la ironía de Leandro Díaz y Mariano Andujar que despertaron la indignación en Gimnasia

Una provocación innecesaria. Demasiada carga emocional. Es cierto que un clásico puede con los sentimientos de los protagonistas y mucho más si en este duelo hay 8 goles con una remontada épica. Sin embargo, las palabras de Leandro Díaz, tras el empate 4-4 entre Gimnasia y Estudiantes, estuvieron muy lejos de pertenecer a un profesional. El delantero del Pincha fue muy ofensivo con el público del Lobo: “son cagones”.

El gol del empate para Estudiantes fue obra de Díaz, que en lugar de celebrar su conquista eligió atacar a la gente. Cuando estuvo delante de las cámaras, fue el propio futbolista el que interrumpió la pregunta del periodista y le comunicó que sólo tenía para decir una cosas: “Estoy contento por el equipo. Primero, lo empatamos porque la gente paró de cantar cuando iban 4-2, porque son cagones. ¡Estos son cagones! Y segundo, porque somos Estudiantes”. Terminó con su declaración y dejó la charla.

El ex Atlético Tucumán lleva nueve partidos como titular y en los últimos seis convirtió ocho goles. Al enterarse de estos dichos, los cuales no pasaron desapercibidos, Luis Rodríguez quien fuera su compañero en Atlético Tucumán por lo que se conocen a la perfección, anoticiado de las declaraciones de Díaz, mostró su enojo ante los micrófonos y también su descontento por los dichos de su ex compañero: “No es muy correcta la declaración de Leandro Díaz. Lo hizo para quedar bien con la gente de Estudiantes. Mañana (por hoy) lo voy a llamar para ver si pide perdón. Antes que jugadores somos personas, no podemos incentivar la violencia”, dijo el Pulga.

Sin un exabrupto tan fuera de lugar como el de Díaz, pero con una alta carga de ironía apareció en escena Mariano Andujar, que tras el final del clásico platense y los 18 partidos que no puede Gimnasia superar a Estudiantes, dijo: “Me voy con sensaciones raras, pero siempre es bueno no perder los clásicos. El partido se hizo cuesta arriba y así y todo nos llevamos un punto muy valioso. Me hicieron cuatro goles. Mi hijo es la primera vez que ve que me hace un gol Gimnasia. Debe tener sensaciones nuevas, tiene 11 años”.

Más allá de esa chicana, Andújar se detuvo en lo que logró su equipo: “lo importante es que Estudiantes se va de acá sin perder. Salió un lindo espectáculo y un lindo partido, pero para los de afuera: para los de adentro que te hagan cuatro goles no está tan bueno. Nuestro objetivo sigue siendo clasificarnos (a la Copa Libertadores), la fecha que viene enfocarnos en ganar y ver qué pasa”.