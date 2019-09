Luciano Passinari, periodista de la TV italiana Fuente: AFP

17 de septiembre de 2019

En apenas un puñado de segundos, y en medio de un importante elogio al delantero de Inter Romelu Lukaku, un periodista italiano echó por la borda una extensa carrera profesional y terminó despedido.

"Actualmente no veo en Italia un jugador como Lukaku. En ningún equipo, ni en la Juve, ni en el Inter, ni en el Milan, ni en la Roma ni en la Lazio. no hay nadie más fuerte, a mi me gusta muchísimo. Te cambia todo el equipo. Si vas al uno contra uno estás muerto, te caes al suelo. La única forma de pararlo sería dándole diez bananas para comer", declaró Luciano Passirani.

La reacción en las redes sociales no se hizo esperar luego del desafortunado comentario, en un contexto en el que cada fin de semana se viven en los estadios de Italia situaciones de racismo contra los futbolistas de ascendencia africana. El propio Lukaku, de 24 años, ya había sufrido agresiones de un grupo de hinchas de Cagliari, que saltaban y gritaban como los monos cada vez que él se aprontaba para patear un penal.

Como consecuencia de su mala intervención, Fabio Ravezzani, director del Top Calcio, anunció que Passarini fue despedido y que no volverá a tener lugar en la cadena.

"Muchos jugadores sufrieron en el último mes ataques racistas. Me pasó a mí ayer. El fútbol es un juego que debe ser disfrutado por todos, y no debemos aceptar ninguna forma de discriminación que nos avergüence. Deseo que todas las federaciones del mundo reacciones con fuerza contra todos los casos de discriminación", señaló en su cuenta de Instagram el delantero belga, que llegó a Inter desde Manchester United para reemplazar a Mauro Icardi.