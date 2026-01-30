El desopilante gol en contra de un arquero de Qatar en la última jugada que llevó a la eliminación de su equipo

La Copa de las Estrellas de Qatar fue escenario de un increíble episodio este martes, en el marco del cruce entre Al Shahaniya y Al Shamal SC por los play off. Con el cruce igualado sin goles, el equipo local tuvo un tiro de libre en la mitad de la cancha en tiempo de descuento y lo cambió por gol por un desopilante error del arquero Oumar Barry, quien no pudo controlar la pelota y, tras una serie de rebotes en los palos, la terminó yendo a buscar adentro del arco. Su club, en tanto, quedó eliminado.

Mientras se jugaba el minuto 91 del partido, con tres agregados, un futbolista de Al Shahaniya recibió una falta cerca de la mitad de la cancha, un sitio lejano como para un tiro al arco. Sin embargo, a pesar de que todos los jugadores ya estaban posicionados para responder a un centro, el pateador decidió ir en busca de su gol y lanzó un disparo a pura potencia.

El tiro fue al centro del arco, pero, dada la fuerza que llevaba, Barry no lo pudo contener con facilidad. En un primer intento, la despejó hacia arriba, aunque la pelota cayó e impactó en la parte superior del travesaño. El arquero volvió a saltar y falló en el cálculo y, luego, en una tercera acción, la quiso sacar hacia un costado, aunque la chocó contra el palo izquierdo y la pelota terminó ingresando.

X2Twitter.com QPrpsn0nugaFff9g 646p

El arquero y capitán no podía creer el insólito gol que recibió y, mientras sus rivales festejaban el tanto y el avance de ronda, se quedó mirando desganado hacia todo el campo de juego, con sus manos apoyadas sobre sus costados y un gesto de desolación. Después se llevó las manos a su cara con rendición.

Al Shahaniya, por su parte, volvió a jugar este jueves, esta vez por el campeonato local de Qatar, y perdió 4 a 0 contra Al Wakrah, club en el que juegan algunos futbolistas destacados, como el brasileño Lucas Veríssimo -que pasó por Benfica, Santos y Corinthians, entre otros-, Luis Alberto -con pasado en Lazio, Sevilla y Liverpool- y Raúl de Tomás, que surgió de Real Madrid.

Al Shamal SC, de Barry, es uno de los equipos más destacados de Qatar y, de hecho, ocupa el tercer puesto en la liga local, con 24 puntos conseguidos en 13 partidos, y a solo siete de Al Gharafa, el puntero. Si bien no tiene un plantel de renombre, cuenta con algunos futbolistas con experiencia, como el defensor central colombiano Jeison Murillo, que llegó a jugar en Barcelona, Inter de Milán, Valencia y Sampdoria, entre otros, y Álex Collado, un joven zurdo de 26 años que surgió de Barcelona y llegó al mejor momento de su carrera en Betis, club dueño de su pase.