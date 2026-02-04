Lanús ya disfrutaba su tercera victoria del Apertura, pero Instituto le ahogó el festejo sobre el final

En el balance global, es posible que el punto conseguido en Córdoba no le haya sentado tan mal a Lanús. Porque es cierto que el Granate ya saboreaba la cima en solitario de la Zona A, mientras ganaba en el minuto 92 en Alta Córdoba. Pero también fue concreto que no la había pasado nada bien en un primer tiempo en el que fue superado en varios tramos por Instituto. Con vergüenza y amor propio, y con un cabezazo de Matías Gallardo, hijo de Marcelo, el DT de River, la Gloria cordobesa consiguió rescatar un empate 2-2 en un partido entretenido y emotivo por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Franco Jara de penal adelantó a la Gloria a los 25 minutos de la etapa inicial, pero en el segundo tiempo Lanús remontó con los goles de Sasha Marcich, a los 9 minutos, y de Marcelino Moreno, y Matías Gallardo selló el empate a los 48 del complemento. Con este resultado, los comandados por Mauricio Pellegrino siguen como líderes invictos en el campeonato local, a la par de Platense y Vélez, previo al cruce ante Talleres de Córdoba del próximo lunes, en La Fortaleza.

Por su parte, el conjunto cordobés sumó su primera unidad en el certamen luego de dos derrotas ante Vélez y Platense. Ahora, deberá visitar a Gimnasia de Mendoza el domingo 8 a las 22:15.

Castillo no puede con Abregu Lanús

En una primera mitad frenética y con ocasiones claras de gol, Instituto abrió el marcador con un penal de Franco Jara, luego de una infracción de Carlos Izquierdoz sobre Alex Luna que no había sido advertida por el arbitro Bryan Ferreyra, pero que sí fue revisada a instancias de VAR, y así se sancionó la pena máxima para los locales.

A partir de allí, Instituto dominó las situaciones de mayor peligro, y estuvo cerca de aumentar con dos cabezazos de Galván, que obligó a una gran intervención del arquero granate Nahuel Losada, pero la visita se fue al descanso con una derrota mínima en el resultado.

Guerra prepara el remate ante el cierre de Izquierdoz Lanús

Los cambios de Dylan Aquino y Nicolás Morgantini por Agustín Medina y Tomás Guidara, respectivamente, le dieron más dinámica al ataque de los dirigidos por Mauricio Pellegrino, que no tardaron en llegar al empate. Una gran combinación entre Marcelino Moreno y Rodrigo Castillo habilitó al lateral izquierdo Sasha Marcich, quien quedó solo ante Manuel Roffo, controló el balón dentro del área y sacó un zurdazo cruzado para poner el 1-1.

A los 26, el propio Moreno, luego de otra asistencia de Castillo, dio vuelta el resultado con un remate cruzado y débil, pero que contó con la floja respuesta del arquero de Instituto, al que la pelota se le escapó e ingresó mansamente.

Lo mejor del empate en Córdoba

En los instantes finales , un gran contragolpe de Lanús culminó con un remate de Dylan Aquino tapado por Roffo para mantener con esperanzas a Instituto de conseguir la igualdad en el desenlace. Ya en el tercer minuto de adición, tras un tiro de esquina desde la derecha, Matías Gallardo apareció por el fondo, se elevó libre de marcas y conectó con la cabeza para establecer el 2-2 final.