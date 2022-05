Liga MX: los goles de la liguilla y cuándo y cómo ver en Estados Unidos las semifinales del Clausura 2022

No hubo milagro para ninguno de los equipos clasificados en repechaje: Puebla, Chivas, San Luis y Cruz Azul se despidieron de esta edición de la liguilla después de no lograr vencer a los mejores del torneo regular; sin embargo, no fue una labor sencilla para todos, las aficiones sufrieron tanto por las decisiones arbitrales como por los errores frente al arco y de los defensas en momentos clave.

América y Puebla protagonizaron el partido más discutido de la serie. Con el marcador de ida 1-1, el equipo poblano de Nicolás Larcamón tenía la difícil misión de ganar en el Estadio Azteca como única alternativa para avanzar. Al 41′, Henry Martín apuntó el primero de la tarde, pero pronto se vieron alcanzados con un golazo de chilena de Israel Reyes en el minuto 45. Un empate global de 2-2 antes de ir al vestidor.

La polémica llegó en los primeros instantes del segundo tiempo, cuando el portero del Puebla, Antony Silva, detuvo el penal tirado por Diego Valdés y para su mala fortuna, fue repetido porque el árbitro sancionó que se adelantó durante el disparo. Esta vez Valdés no falló y apuntó la ventaja para el 3-2. Los visitantes lucharon por reponerse, pero recibieron otro gol al 72′ por parte de Alejandro Zendejas y, pese a que Fernando Aristeguieta acertó un penal en tiempo agregado, ya no hubo tiempo para buscar la victoria y cerraron la serie perdiendo ante las Águilas por marcador global de 4-3.

📹 #ElResumen

Revive los mejores momentos del duelo entre América y Puebla correspondiente a la VUELTA de #4tosDeFinal



Las Águilas están en #Semifinales#LigaBBVAMX ⚽ #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/4nZDjqPtXI — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 15, 2022

Pachuca, el mejor del torneo tanto en ofensiva como en defensiva, no fue claramente superior a su rival a lo largo de la serie y San Luis los puso a temblar con la posibilidad de ser eliminados por los últimos clasificados después de tener un torneo perfecto. Así como Nico Ibáñez abrió el marcador al 47′, Ricardo Chávez respondió con el empate al 51′. Cuando los Tuzos volvieron a separarse con la anotación de Gustavo Cabral al 67′, que parecía sentenciar el partido, fueron sorprendidos al 90′ con un gol de Abel Hernández. El empate por 2-2 igualmente habría clasificado al Pachuca, pero se respiró tensión en el Estadio Hidalgo hasta que Nico Ibañez firmó el doblete para, ahora sí, celebrar el pase con marcador de 5-4 global.

📹 #ElResumen

¡¡Partidazo en el Huracán!!



Pachuca y San Luis protagonizaron un extraordinario encuentro en la Vuelta de los #4tosDeFinal



Checa lo sucedido:#LigaBBVAMX ⚽ #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/JkClWukdfM — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 15, 2022

Chivas perdió el Clásico Tapatío y abrió el camino para el bicampeonato del Atlas. Tras la victoria de los rojinegros por 2-1 en el partido de ida, la situación estaba a su favor y aprovecharon la desesperación de los rivales para marcar cuando Anibal Chalá tomó mal parada a la defensa al 49′, en el agregado del primer tiempo, y mandó el balón al fondo de las redes. Los rojiblancos se despidieron con un gol de José Juan Macías al 88′. La serie terminó 3-2 y Atlas avanza en el camino para refrendar su título.

📹 #ElResumen

Revive los mejores momentos del duelo entre Atlas y Chivas correspondiente a la VUELTA de #4tosDeFinal



Los Zorros están en #Semifinales#LigaBBVAMX ⚽ #GritaMéxicoC22 pic.twitter.com/oZdLjVfRjH — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) May 16, 2022

A Cruz Azul no le alcanzó el gol tempranero para despedir a los Tigres de la liguilla. Los universitarios cayeron en su estadio, jugaron con uno menos desde el 45′, cuando Javier Aquino fue expulsado, pero no fue suficiente para que la Máquina tomara la ventaja definitiva. Christian Tabó le dio esperanza a los celestes con un gol al 18′ y aunque ganaron en una sede compleja por el peso de la afición, la posición en la tabla benefició a los Tigres tras el marcador global de 1-1.

¿A qué hora se juegan y cómo ver en Estados Unidos las semifinales de la Liga MX?

Tras las deliberaciones necesarias con las televisoras y los encargados de los clubes involucrados: Pachuca, Atlas, Tigres y América, la Liga MX publicó los días y los horarios en los que se jugarán las semifinales del futbol mexicano.

Tigres vs Atlas

Miércoles 18 de mayo, 22:00 horas (ET), Estadio Jalisco, transmisión por Univisión TUDN.

Sábado 21 de mayo, 21:00 horas (ET), Estadio Universitario, transmisión por Univisión TUDN.

Tigres empata con Cruz Azul, pero avanza a semifinales del Clausura 2022 por posición en la tabla. @clubtigresoficial - @clubtigresoficial

Pachuca vs América

Jueves 19 de mayo, 21:00 horas (ET), Estadio Azteca, transmisión por Univisión TUDN.

Domingo 22 de mayo, 21:00 (ET), Estadio Hidalgo, transmisión por Univisión TUDN.