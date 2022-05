La dura crítica de Oscar De La Hoya a Eddie Hearn por la derrota de Canelo: “El movimiento más tonto”

Oscar De La Hoya, promotor que dirigió gran parte de la carrera del boxeador Saúl Canelo Álvarez, dio su opinión tras la derrota del mexicano en la pelea contra el campeón de peso semipesado Dmitry Bivol. El exboxeador consideró que quien organizó el evento cometió un error al haber enfrentado a los dos pugilistas, pues fue un acto que, a su pensar, dañó la carrera de Canelo: “Fue el movimiento más tonto en la historia del boxeo... es no saber boxear”, sentenció.

Dmitry Bivol, izquierda, de Kirguistán, lanza un golpe al rostro de Canelo Alvarez, de México, durante la pelea de peso semipesado, el sábado 7 de mayo de 2022, en Las Vegas. (AP Foto/John Locher)

De La Hoya dijo que él nunca habría permitido que su exrepresentado peleara contra Bivol, porque era un rival muy difícil de vencer y realmente Canelo no ganaría nada con ese enfrentamiento, sino al contrario: “Fue el movimiento más estúpido... quien permitió que Canelo peleara con Bivol. Nunca hubiera permitido que Canelo peleara con Bivol... Mira exactamente lo que pasó. Canelo está en la cima del mundo. Es el rey. ¿Por qué pelear con un tipo que si Canelo pelea 10 veces, pierde 10 veces? Y no tiene nada que ganar. Nada que ganar. Nadie conocía a Bivol”, dijo al hacer referencia a que el peleador de Kirguistán no solo ganó la pelea, si no también más exposición.

En su momento, Oscar permitió que Álvarez peleara contra Floyd Mayweather Jr. cuando tenía apenas 23 años y hasta hace algunos días era la única derrota que tenía el boxeador a lo largo de su carrera. Aunque, en ese entonces, ese enfrentamiento fue visto como una oportunidad sin riesgos para ganar experiencia y exposición, pues apenas comenzaba. Después se convirtió en un campeón mundial de cuatro divisiones y el rey libra por libra.

En ese contexto, ahora De La Hoya hizo hincapié en el daño que sufrió la carrera de Saúl con esa pelea: “Es tu trabajo saber cuál es el mejor movimiento, ver cuál es la pelea más grande y mejor para su carrera. Esta fue una pelea terrible para la carrera de Canelo. Los estilos hacen las peleas. Bivol es un gran peleador. Y nadie sabía quién era Bivol antes de esto”.

Canelo Álvarez y Daniel Jacobs durante el pesaje del viernes. En el medio, Oscar de la Hoya, el promotor AP

Oscar De La Hoya dijo que la carrera de Canelo se manchó con esa pelea

El también cantante dijo que él siempre cuidó la imagen de Canelo, ya que priorizaba que no cometiera los mismos errores que él durante su carrera; siempre lo instó a entrenar, en lugar de enfocarse en la farándula y la fama. Además, consideró que cuando a un peleador de élite se le deja la libre decisión, siempre buscará un desafío mayor del que puede manejar. Eso fue lo que, a decir de De La Hoya, sucedió con Álvarez y Bivol.

“Estoy seguro de que fue una sorpresa para todos los fanáticos casuales que no entienden cómo y por qué Bivol venció a Canelo. Pero Bivol era el tipo más grande, era el mejor tipo, tenía el mejor plan de juego y venció a Canelo con las manos. Si miras con cuidado, Bivol libró una pelea disciplinada. Su distancia era perfecta. Cada vez que Canelo quería lanzar un fuerte gancho de izquierda al cuerpo o a la cabeza, Bivol se acercaba o retrocedía a la distancia perfecta para desinflar El poder de Canelo. Y el jab de Bivol fue algo hermoso. Lo único que a Bivol no le importaba era la multitud. Cuando Canelo estaba contra las cuerdas tratando de atraerlo, Bivol no era un tonto. Simplemente se mantuvo alejado. No me importa lo que pensaran los fanáticos. Simplemente peleó su propia pelea y ganó fácilmente”, dijo.

De La Hoya se separó de Álvarez en 2020, luego de que el jalisciense lo demandó bajo un argumento de incumplimiento de contrato y así pudo obtener su liberación. En ese sentido, Eddie Hearn reemplazó al promotor y organizó tres peleas que llevaron a Canelo a la cima del éxito; fue el momento en que se convirtió en el campeón indiscutible de las 168 libras.