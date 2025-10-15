El extraño momento que vivió Scaloni en plena conferencia de prensa de Argentina vs. Puerto Rico

Un resultado abultado, un partido ante un rival menor. La vuelta del capitán Lionel Messi allanó en la noche del martes el camino para el cómodo triunfo de Argentina: un demoledor 6-0 sobre Puerto Rico, en un partido de preparación con miras al Mundial del año próximo. La selección campeona del mundo consumó en Miami un triunfo de tono “burocrático”: se impuso con dobletes de Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Y la goleada se completó con los goles de Gonzalo Montiel y de Steven Echeverría en su propio arco.

“Salimos a hacer nuestro juego y a seguir preparándonos para el Mundial. Los chicos me jodían en el entretiempo, me preguntaban si iba a hacer tres goles”, confió Mac Allister a TyC Sports. “Fue importante para seguir sumando confianza”, agregó el volante campeón en Qatar 2022.

En el contexto de la fecha FIFA, Argentina venía de derrotar el viernes 1-0 a Venezuela, en un encuentro en que no contó con la presencia de Messi, quien un día después saltó a la cancha con Inter Miami y firmó su propio doblete para la victoria 4-0 ante Atlanta United. Y anoche, el crack de 38 años participó en cinco de los goles que decretaron la victoria de la Albiceleste en la casa de su club en la MLS.

Para el DT Lionel Scaloni, el amistoso frente a Puerto Rico se trató de un buen banco de pruebas, teniendo en cuenta que se produjo el debut de cuatro futbolistas con la camiseta de la selección: José Manuel López (Palmeiras), Lautaro Rivero (River), Aníbal Moreno(Palmeiras) y el arquero Facundo Cambeses (Racing).

“Por suerte pudimos ver a chicos que no tienen muchos minutos. Primero lo que analizamos es cómo lo afrontan, más allá de si el partido se abrió rápido. De cómo se prepara el partido, del que podemos debatir si es fácil o no. Son jugadores importantes y Puerto Rico nos permitió ver a éstos chicos. Yo debuté en la selección en un partido con Libia y lo tengo grabado en mi memoria. A partir de ahora tendrán que seguir rindiendo para poner en aprietos a los otros jugadores y también al entrenador”, apuntó Scaloni, sobre la valoración que los seleccionadores ensayan en los encuentros amistosos en los que las equivalencias son nulas, como en el 6 a 0 sobre el combinado boricua.

En un momento de la conferencia de prensa, el DT vivió una insólita interrupción: mientras hablaba, se escuchaba a una persona que golpeaba la puerta para entrar a la sala, una situación que provocó incomodidad para el entrenador y todos los periodistas. “Están tocando la puerta”, avisó el hombre de Pujato. “Que pase, que pase, Nico”, aprobó enseguida el entrenador, en referencia al jefe de prensa de la AFA, Nicolás Novello, que habilitó su ingreso. Poco después, tras ese momento de desconcierto, la charla siguió sus carriles normales.

No es la primera vez que se vive una escena fuera de lo común en una conferencia de prensa del DT de la selección. En septiembre pasado, en la previa del partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, un periodista de Radio Ciudad de Venado Tuerto desató un torrente de emociones cuando le consultó a Lionel Scaloni sobre Lionel Messi.

La emoción se desató cuando el periodista Maxi de Vita Lemos preguntó al entrenador sobre lo que significó haber compartido cancha con Messi. “Haber compartido una cancha con él, pasarle la pelota y compartir eso fue increíble”, respondió Scaloni. El entrenador agregó: “Es emocionante haber compartido con Leo el Mundial que ganó, será emocionante lo que pasará mañana. Y si realmente es el último, nos encargaremos de que juegue un partido más en nuestro país. Y hay que disfrutarlo, como siempre digo”.

Tras la respuesta, otro periodista se preparaba para formular su pregunta, pero Scaloni lo interrumpió al notar la reacción de De Vita Lemos. “Está llorando”, señaló Scaloni, visiblemente conmovido. El periodista, fuera de micrófono, respondió: “Me diste la mejor alegría de mi vida”. Y rompió en llanto.

La emoción se contagió al propio Scaloni, quien no pudo evitar que se asomaran algunas lágrimas en su rostro. “¿Querés que espere?”, le consultó el periodista que tenía el micrófono, al ver la reacción del DT. “No, no, dale. Porque sino me parece que vamos a tener que terminar acá... Por verlo a él me pasó esto”, respondió Scaloni.