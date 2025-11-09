LA NACION

El gol de Zeballos abrió el resultado en el Superclásico y Merentiel puso el 2-0 para Boca

Cuando se consumía el primer tiempo, el Changuito Zeballos anotó el 1-0; en el inicio del segundo período, festejó el delantero uruguayo

Remata Zeballos: del rebote de Armani vendrá la definición del delantero, que termnó con la pelota en la redManuel Cortina

El Superclásico entre Boca y River, en la Bombonera, correspondiente a la fecha 15 del torneo Clausura, ya tuvo su primera emoción fuerte, que hizo delirar a los hinchas locales. El conjunto dirigido por Claudio Úbeda abrió el marcador cuando se moría el primer tiempo, a los 46 minutos del primer tiempo, con un tanto de Exequiel Zeballos.

Cuando era lento el traslado de la pelota por parte de Boca y se consumía el primer período, un pelotazo largo de Ayrton Costa terminó generando un contrataque xeneize, que aprovechó el Changuito Zeballos. Encaró al defensor Lautaro Rivero, sacó el remate de derecha, dio rebote Franco Armani, la pelota le volvió a la posición de Zeballos y, ahora sí, con el arquero vencido, anotó el 1-0.

El gol se revisó en el VAR ya que hubo una carga de Milton Giménez sobre Paulo Díaz, pero el árbitro Nicolás Ramírez terminó validando el tanto.

El gol de Zeballos

Boca le propinó un golpe al mentón a River no bien comenzó el segundo tiempo. Antes de que se cumplieran los dos minutos, Zeballos -una de las figuras del partido- corrió por la izquierda, superó en velocidad a Juan Carlos Portillo, lanzó un centro atrás y Miguel Merentiel -sin marca, ya que Paulo Díaz se desentendió de su posición- anotó el 2-0, desatando la locura en las tribunas.

El festejo de Merentiel, que anotó el 2-0 del equipo xeneize en la BomboneraAníbal Greco - La Nación

El gol de Merentiel

