El incómodo mensaje de su hijo al Kun Agüero: "Pensé que eras de River"

Sergio Agüero se convirtió en un streamer durante la cuarentena y acumula cada vez más seguidores mientras se divierte con los juegos electrónicos. En noche del domingo en Inglaterra, el Kun realizó una transmisión en vivo para sus seguidores, con un invitado muy especial: su hijo Benjamín que jugó con él durante dos horas al Fall Guys, uno de los juegos que se puso de moda en el último tiempo.

El hijo del Kun hizo una pregunta inesperada. "Pá, ¿vos por quién hinchás en Argentina?", lanzó Benjamín. A lo que Agüero respondió: "Por Independiente, pá. ¿Qué me estás diciendo?". No conforme con la respuesta, Benjamín -hincha de Boca como su abuelo, Diego Armando Maradona-, replicó: "Ah, yo pensaba que River".

Después de unos segundos de silencio, Agüero trató de arreglar la situación. "Al abuelo le gusta River. A mí no, solo de chiquito. Me gustaba el Enzo, qué equipazo tenía en ese momento. Cuando jugaba River los domingos y lo pasaban en la radio, cada vez que había un tiro libre me quedaba a escuchar. ¡Olvidate! Tiro libre era gol del Enzo", explicó el exdelantero de Independiente.

Y después, puso a prueba a su hijo, fruto de la relación con Gianinna Maradona. "A ver si sabés, ¿Qué número de camiseta usaba el Enzo en River? ¿9, 10 u 11?", preguntó Agüero, que no recibió la respuesta correcta porque su hijo arriesgó el 11, cuando el delantero millonario jugaba con la 9.

La foto del Kun Agüero con la camiseta de River

Surgido de las divisiones inferiores del Rojo, el Kun Agüero siempre se identificó con Independiente. Incluso en más de una ocasión realizó donaciones económicas para obras en las categorías menores o para la creación de una bandera gigante.

Sin embargo, la conversación que mantuvo con su hijo fomentó la hipótesis de los que sostienen que el delantero tiene un pasado con River.

Es más, en redes sociales, circuló hace un tiempo una imagen del exdelantero de Independiente con la camiseta del Millonario.