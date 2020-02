Crédito: David Beckham

David Beckham sumó el primer dolor de cabeza como dueño de su equipo de fútbol, Inter de Miami. Lo que sucedió fue que el nuevo equipo que participará en la MLS (Major League Soccer) perdió una batalla legal con Inter de Milan por el nombre del equipo.

Según el diario español Marca, la Oficina de Patentes y Marcas Registradas de los Estados Unidos (USPTO) falló a favor del equipo italiano en una de las dos disputas que tienen por el uso del nombre 'Inter'.

Esta historia tiene su origen en 2014, cuando Inter de Milan buscó a través de la USPTO hacerse con la marca registrada 'Inter' para tener derechos exclusivos de comercialización relativa al fútbol sobre esta palabra, lo cual generó un problema cuando el nuevo equipo de la MLS anunció el 5 de septiembre de 2018 que sería conocido como el Inter Miami CF.

Además, el diario español cuenta que la MLS como entidad es dueña de todos los equipos y contratos de futbolistas que juegan en la liga, solicitó el 25 de septiembre de 2018 la marca registrada 'Inter' y en marzo de 2019 buscó desestimar la moción del Inter de Milan, bajo dos argumentos: (1) que la palabra Inter es 'meramente descriptiva', bajo la Sección 2(e)(2) de la Ley de Marcas Registradas, y (2) que podría ocasionar confusión, bajo la Sección 2(3) de la misma ley.

La resolución de la USPTO desestimó el segundo de los argumentos, ya que si bien hay otros clubes en el mundo que son conocidos por la palabra 'Inter', no se pudo demostrar que la MLS tiene razones válidas para ser dueña de la palabra 'Inter'.

Inter Miami ejerció su derecho de volver a presentar sus argumentos, pero en caso de ser rechazado nuevamente, tendría que luchar solo con el primer argumento: que la palabra Inter es descriptiva y no se refiere a un equipo en particular, y tendrán que demostrar que los consumidores piensan en el equipo de Miami, no en el de Milan, al decir 'Inter'.

De perder esa segunda batalla legal, el Inter Miami se vería obligado a cambiar su nombre, lo cual sería un serio revés económico, al tener que cambiar toda la imagen del club.

Los argentinos que arribaron al equipo

Entre los refuerzos de la franquicia que dirige David Beckham arribaron tres argentinos: el delantero Julián Carranza, proveniente de Banfield; el volante Matías Pellegrini, de Estudiantes, y el defensor Nicolás Figal, recientemente adquirido a Independiente.

